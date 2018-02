Johana Cubillas celebra triunfo aliancista e hinchas cremas la insultan y amenazan  [VIDEO]

La periodista deportiva Johana Cubillas se siente mortificada por los insultos que recibe en redes sociales tras celebrar el triunfo de Alianza Lima contra Universitario de Deportes. La joven publicó fotos de las desagradables comentarios que le escriben hinchas cremas.



Johana Cubillas arremetió contra los hinchas cremas que la insultan en redes sociales. "Y acá están esos hinchas que luego critican y lapidan a nuestros jugadores por “burlarse” de su equipo. Me pregunto, con qué cara pueden quejarse de algo con la cantidad de vulgaridades y faltas de respeto que dicen? Tómense el tiempo de leer los INSULTOS ASQUEROSOS, un desastre!", escribió la joven en Twitter.



Johana Cubillas también le pidió ayuda a la Policía Nacional del Perú por las amenazas que recibe. "Tiene que haber forma de parar con tipos como este, si a mí me escribe esto para amenazarme, qué le espera a la mujer que tiene al lado en su casa? Se tiene que poder hacer algo al respecto... @PoliciaPeru espero su respuesta!", se lee en el mensaje de la joven en Twitter.



Diferentes hinchas cremas le han mostrado su apoyo a Johana Cubillas tras la denuncia que realizó en redes sociales. "Soy sinpatizante de @Universitario , y estoy de acuerdo en difundir para que delincuentes como este sujeto reciban un castigo",escribe un usuario de Twitter.



Johana Cubillas afirma que continuará con esta denuncia hasta que la Policía del Perú le brinde alguna solución. No es la primera vez que la periodista deportiva se ve amenazada en redes sociales por sujetos machistas y agresivos que consideran que la joven no puede emitir opinión sobre fútbol.



