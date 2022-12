El último miércoles 7 de diciembre, Pedro Castillo dio un golpe de Estado al cerrar el Congreso. Sin embargo, esta entidad tomó la decisión de vacarlo y sacarlo de su puesto. Debido a estos movimientos políticos, el expresidente podría ser condenado a 20 años de prisión.

TE VA A INTERESAR | Guido Bellido respalda acciones de Pedro Castillo: “No ha sido un acto golpista”

Actualmente, Castillo se encuentra detenido preliminarmente en el local de la Dinoes y podría ser trasladado a Barbadillo, junto a Alberto Fujimori.

El tiempo de Pedro Castillo en prisión

El Ministerio Público dio a conocer que los delitos que habría cometido Pedro Castillo el pasado miércoles serían el de rebelión y de conspiración.

En el programa Al estilo Juliana de ATV, la periodista conversó con la abogada penalista Romy Chang sobre el delito cometido por el expresidente Pedro Castillo.

“En el derecho penal, lo delitos se sanciones, no solamente cuando se consuman, sino también los intentos de delito. Por ejemplo, si una persona le dispara a otra pero no logra matarla, no llega a haber un homicidio consumado, pero sí un intento. Eso se sanciona con las mismas penas”, explicó Chang.

El expresidente podría llegar a pasar varias décadas en prisión por los delitos que cometió.

Así también, añadió que como dejó de ser presidente de la República, el artículo 117 de la Constitución, en el que se menciona que al presidente no se le puede procesar, no tiene efecto.

“Él ha sido detenido por un delito flagrante. Es decir, ‘con las manos en la masa’. Por esa razón, la Fiscal de la Nación ha interpretado que incluso es posible pedir una detención preliminar y el Poder Judicial ya lo concedió”, añadió la abogada.

Por otro lado, también desatacó de que la Fiscal de la Nación puede pedirle al Congreso el levantamiento de la inmunidad del presidente. Esto se debe a que no puede ser procesado hasta cinco años después de dejado el cargo.