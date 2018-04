Julián Gil intentó tomarse una foto con su hijo, se lo quitaron y él terminó en llanto [VIDEO]

Las cosas entre Julián Gil y Marjorie De Sousa están cada vez peor. El último domingo, el actor estuvo en el Centro de Convivencia para ver por una hora a su hijo Matías. Al salir del lugar, quiso tomarse una foto con el bebé ante la presencia de la prensa, pero se lo impidieron.

La asistente de Marjorie de Sousa, quien tenía en brazos al niño, fue resguardada por el estilista de la actriz, quien en todo momento le negó a Julián Gil cargar el bebé y tomarse fotos frente a la prensa.

Ante esta situación, Julián Gil terminó en llanto. Las cámaras de los programas de TV captaron al actor con los ojos llenos de lágrimas pues lamentaba que ni siquiera podía tomarse una foto con el bebé.

"Es una convivencia inhumana. Han visto que ni puedo tomarme una foto con mi hijo. El Centro de Convivencia hizo un reporte de que el niño no la pasa bien. No la pasa bien él, ni yo porque no es una situación normal", dijo muy afligido Julián Gil.

Posteriormente, el actor salió al frente para defender su postura de tomarse una fotografía a la salida del Centro de Convivencia. Según indicó Julián Gil, dentro del establecimiento está prohibido el ingreso de celulares. Por eso, no entiende la negativa de tomarse una imagen con Matías para el recuerdo.

Julián Gil llora por su hijo

