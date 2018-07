Marjorie de Sousa elimina video donde su hijo dice ‘papá’ y fans de Julián Gil le dicen de todo | VIDEO

Marjorie de Sousa nuevamente ha sido punto de las críticas en Instagram luego que decidiera borrar de sus redes sociales un video donde se aprecia al pequeño Matías pronunciar sus primeras palabras. Esto no tendría nada de extraño de no ser porque la primera palabra del menor fue 'papá', por lo que la actriz decidió eliminar el clip generando polémica y una ola de críticas.



Los usuarios en Instagram, sobre todo los seguidores de Julián Gil no le perdonaron el atrevimiento y le dijeron de todo, por lo que Marjorie de Sousa tuvo que eliminar la opción de comentarios en su red social.

El video publicado en las historias de Marjorie de Sousa se le escucha a su hijo Matías de 1 año respondiendo a cualquier pregunta con la palabra "papá".

Julián Gil , capturó el momento en Instagram y al escuchar a su hijo no pudo contener la alegría, pero poco después Marjorie de Sousa en respuesta eliminó la historia. Por ello el actor decidió republicar el video en su cuenta personal, lo que estallaron los insultos hacia la actriz venezolana, quien mantiene una guerra legal con el actor por la manutención del hijo de ambos y la patria potestad.

“Acá está papá hijo. Pronto estaremos juntos. Te amo hijo. La naturaleza hace la obra solita” escribió en Instagram Julián Gil.

Los usuarios de Instagram no dudaron en mostrar su apoyo a Julián Gil y, por el contrario, criticaron a Marjorie de Sousa , quien recalcaba que su hijo decía "papá" en referencia a los zapatos.

“Aunque ella quiera insinuarle dónde está el zapato clarito dice ‘papá’. ¡Qué lindo, sabe la falta que le haces!”, comentó una usuario de Instagram.

No obstante, los seguidores de Marjorie de Sousa que llegaron a una conclusión totalmente diferente y pidieron dejar ‘tanto show’ alegando que los niños balbucean ‘cualquier cosa’ y siempre repiten pa-pa o ma-ma.

Julián Gil y Marjorie de Sousa no dejan de tener roces tras su separación y protagonizaron un nuevo escándalo en redes sociales.