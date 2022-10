El fútbol peruano ha ido mejorando a nivel profesional y de organización en los últimos años, pero aún hoy existen futbolistas que no se cuidan, aman la noche y el trago y eso les impide dar el salto a clubes importantes de Europa, como es el caso reciente del delantero del Atlético Grau, Ray Sandoval. Aquí les mostramos el triste ranking de los cinco jugadores peruanos más juergueros en la actualidad.

JEAN DEZA

Su nombre completo es Jean Carlos Francisco Deza Sánchez, nació en el Callao en 1993. Fue una de las grandes promesas del fútbol peruano, pero a sus 29 años intenta reorganizar su vida en el ADT de Tarma.

Su primera experiencia internacional fue en el MŠK Žilina de Eslovaquia, donde su entrenador Frans Adelaar no tiene buenos recuerdos de él. Dice que no le gustaba la disciplina y tenía problemas físicos.

Bryan Reyna habló sobre consejo de Jean Deza. Foto: Composición.

También jugó en Levski Sofía de Bulgaria. Un día le dieron permiso para viajar al Perú por el nacimiento de su hija y no regresó. El club lo denunció ante la FIFA.

Por esas cosas de la vida llegó al Montpellier de la liga francesa. Al menos un par de veces no acudió a los entrenamientos por quedarse en el Perú. Extrañaba a sus amigos. También lo denunciaron a la FIFA.

En el 2017 la madre de sui hija recién nacida, la modelo Elva Vracko, lo denunció por una supuesta golpiza.

En febrero del 2016, su esposa Kleydi Gissel Rossi Medina también lo acusó de agresión.

Cuando estuvo en la Universidad San Martín, Julio César Uribe lo separó por una indisciplina.

En 2019 fichó por Alianza Lima. En plena pretemporada a inicios del 2020 se fue de fiesta con su compañero de equipo Carlos Ascues. Lo castigaron.

Semanas después, Deza volvió a aparecer en un par de fiestas bebiendo alcohol, esta vez con la modelo Shirley Arica. Todo esto en medio de la pandemia. Lo separaron.

REIMOND MANCO

Estaba destinado a ser la gran estrella que el Perú necesitaba tras décadas sin ir a un mundial. Apareció en el Sudamericano Sub 17 de 2007, donde fue considerado el mejor jugador y Perú clasificó al mundial de esa categoría.

Los 'Jotitas' de paseo en Corea del Sur. En la foto algunos de los que aparecer son Reimond Manco, Luis Trujillo y Pedro Gallese. (Foto: USI)

Surgido en las inferiores de Alianza Lima, a poco de jugar el Mundial Sub 17, fue vendido al PSV de Holanda por dos millones de dólares. En ese club ya había jugado la ‘Foquita’ Jefferson Farfán. No dio la talla y fue cedido al Willen II. Luego al Juan Aurich y de allí al Atlante de México. Estando en ese país se vino dejando todo porque aseguró que lo iban a matar. Dijo que lo habían secuestrado con su primo y que un taxista lo extorsionaba. Sin embargo, el club señaló que Manco fue dado de baja al haberse presentado al entrenamiento matutino en malas condiciones físicas y con un fuerte aliento a alcohol.

Recaló otra vez en el Aurich, pero fue echado al llegar a entrenar con signos de haber consumido alcohol. León de Huánuco le abrió las puertas, pero cuando parecía que se arreglaba fue llevado a la comisaría acusado de agredir a su pareja en Trujillo.

El programa de Magaly lo filmó tiempo después cuando un taxista lo carga hacia su casa, pues no se podía ni parar de lo ebrio que estaba. Ese fue el colofón.

YORDY REYNA

La ‘magia’ de Alianza Lima debutó en 2011 y en el 2012 se consolidó como goleador de los íntimos. Por ello fue vendido al Red Bull Salzburgo de Austria. Su carrera iba en ascenso, pero no su crecimiento como persona.

Selección peruana: ¿qué opinó Yordy Reyna sobre el trabajo de Juan Reynoso como DT de la Bicolor?. (Foto: GEC)

Actualmente juega en el Charlotte Football Club de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Fue convocada varias veces por la Selección Peruano, sin mucha suerte.

El escándalo que opacó su carrera sucedió cuando su nombre fue incluido en la lista de implicados en la muerte de la voleibolista Alessandra Chocano de apenas 16 años.

La joven deportista fue encontrada en un departamento ubicado en el piso 18 de un edificio en Miraflores. Yordy Reyna asistió a la fiscalía para brindar su testimonio y la denuncia no avanzó más en su contra.

CARLOS ‘KUKÍN’ FLORES

El mismo confesó que tomaba mucho licor y se drogaba, incluso cuando iba a jugar. Una noche se agarró a golpes con Mario ‘Machito’ Gómez en la puerta de un salsódromo en el Callao. Un amigo de ‘Kukín’, menor de edad, terminó acuchillando por la espalda a Gómez.

Carlos \"Kukin\" Flores hizo su primer gol con el Sport Boys en 1991 ante el AELU. (Foto: Difusión)

En julio del 2014, Flores fue encontrado desnudo y casi inconsciente en plena vía pública. Decía que un fantasma lo perseguía. Tiempo después confesó que la había dado ‘diablos azules’ de tanto beber.

A ‘El valor de la verdad’, que conducía Beto Ortiz, dijo que golpeó a su pareja, estuvo más de 30 veces preso y que incluso el narco Pablo Escobar lo quiso contratar.

Daniel Peredo, en un artículo para El Comercio, recordó que en julio del 2000, durante las Eliminatorias al Mundial de Japón y Corea, el técnico Francisco Maturana lo puso ante Colombia. ‘Kukín’ la hizo bien. Por ello fue convocado para el siguiente partido ante Uruguay en Montevideo. Maturana dio día libre. Al día siguiente era el entrenamiento. Flores trotó unos minutos y se tiró al piso de dolor. Lo mandaron a enfermería. El decía que se había desgarrado. El informe médico fue lapidario. Tenía un gran hematoma en la pierna. ‘Pacho’ mandó investigadores y estos regresaron diciendo que tras perder con Colombia, ‘Kukin’ participó de una pelea en su barrio y fue golpeado en la pierna.

La mañana del 12 de marzo, Carlos ‘Kukín’ Flores fue protagonista de otro escándalo en el que su vida estuvo en riesgo. El exfutbolista de Sport Boys cayó del cuarto piso de su vivienda. Afortunadamente quedó estable con unos golpes en el cuerpo. Testigos informaron que el jugador había intentado ingresar a su casa por la ventana, pues se había olvidado sus llaves.

JUAN ‘CHIQUITO’ FLORES

En redes sociales ha sido bautizado como el ‘peor arquero de todos los tiempos’ por los abundantes bloopers que tiene en su carrera. Pero llegó a jugar en Universitario, Boys y otros buenos equipos del país. Amaba la noche y las mujeres. Recordada es su relación con Tula Rodríguez. También estuvo con Maribel Velarde, cuya pareja, José Quispe Huamán, ‘Shakira’, lo llamó y lo amenazó de muerte.

'Cuto' Guadalupe y 'La Chacala' contaron una imperdible anécdota junto a Juan 'Chiquito' Flores. Foto: Composición.

En el 2002, fue convocado por ‘Pacho’ Maturana a la Selección Peruana. El titular, Óscar Ibáñez, se había lesionado. El entrenador pensó en él para el partido con Uruguay en el Centenario. En lugar de concentrarse, se fue de parranda y fue desconvocado. El arquero lo cuenta así: “Yo estaba ‘impitonado’ con una flaca. Me quedé hasta las 3 de la mañana y me estacioné cerca de un hotel, ella no quería entrar, comenzamos a tomar unos whiskys, luego vienen unos policías. En ese momento llamé a Guillermo ‘Coppola’ Cuéllar (su representante), y me dice ‘qué haces ahí, estás en la selección, estás haciendo huev****’”.

“Me llevan a la comisaría y eran las 4 de la madrugada. En eso llegó Cuéllar y me dijo vete, yo arregló el tema. Me metí un baño, pero estaba con un turrón. Ya me habían tirado dedo”.

“Estuve pensando en qué decir. En la conferencia dije que me fui a comprar pan, me fui a comprar víveres para mi familia. Me había ido a sacar dinero del cajero. La verdad no tenía otra salida. Ahora cuando me acuerdo, hasta yo me rio. Jajaja”, señaló.

