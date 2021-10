La historia no se puede cambiar, pero si repasar y evitar caer en los mismos errores. Tenchy Ugaz fue un jugador mediático, defendió los colores de la Universidad San Martín, Deportivo Municipal y de su amado Carlos Manucci. Pero también se casó con la vedete Sara Marique, fue ‘ampayado’ con una señorita que no era su esposa y además fue amigo ‘mágico’ de Mónica Cabrejos. Hoy felizmente casado, repasa sus días como futbolista y se da cuenta que hay situaciones y decisiones que no volvería a tomar. De todo esto se arrepiente el ‘Chino’.

IR A UNA FIESTA DE TRES...

Un amigo me dijo para juntarnos con una señorita. Él se fue y me quedé con la chica y todo fue muy raro. Desde la madrugada ella se metía al baño y hacía llamadas. Nunca le tomé atención. Cuando despertamos, nuevamente fue al baño y me dijo: ‘Vámonos’. Como tenía día libre respondí que iba a dormir un rato más y extrañamente decidió quedarse. Cuando le dije: ‘Te dejo en el camino’, se levanta la puerta del garaje del hotel, estaban las cámaras listas y seguí de frente. Me había ‘sembrado’.

DUDAR DE LA HUMILDAD DE OSCAR DERTYCIA...

Yo empezaba en el fútbol y tenía miedo de invitarlo a un campeonato en mi barrio. Él había jugado en Europa, en clubes como Fiorentina y Tenerife. No sabía cómo acercarme. Me armé de valor: ‘Profe, este fin de semana hay un torneo de fulbito en mi distrito y me gustaría que me acompañe, aunque sea un ratito’. Cuando esperaba un ‘no’ como respuesta, me dijo: ‘¿Cómo llego? ¿Por qué jugarán? Cuando apareció, hasta los maleados lo aplaudieron.

SALIR DE COMPRAS CON EL ‘PATITO’ QUINTEROS...

Cuando él llegó a la San Martín iba tan elegante que, sin querer, me enseñó a vestirme. Y mira que no tenía ni un sol, porque había llegado de Unión Huaral, recontra misio, todo se lo pedía a su hermano Henry. Eso no impedía que llegara derrochando marcas. Demasiado fashion mi ‘causa’. Ir de shopping con él es terminar comprando la ropa más cara.

INVITAR A PAUL COMINGES A IR DE ‘CACERÍA’...

Es un caballero en todo el sentido de la palabra. Me moriría de vergüenza decirle vamos a bailar o disfrutar la noche. Primero, que no me aceptaría la invitación. Segundo, que a un señor como él no se le puede proponer eso. Él se pasaba hablando con los jóvenes y diciéndoles que deberían descansar y cuidar sus horas.

BOTAR A UN CHICO DEL CUARTO SIN DARLE SU TANDA...

Con el argentino Roberto Demus, en César Vallejo, concentrábamos con un chico Christian Carranza. El muchacho jugaba muy bien, pero tenía más noches que un serenazgo. Le pedimos que no salga y nos enteramos de que no hacía caso, seguía haciendo de las suyas. Cuando llegó, le sacamos toda su ropa y lo botamos del cuarto, tipo ‘choro’ que lo echan de su pabellón. Me quedó la bronca de que en vez de sacarlo, debimos darle una buena tanda y de repente lográbamos cambiarle la conducta.

