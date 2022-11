La ‘Ruta de la Fe’ no se detiene y ahora nos encontramos con el hombre que todos quería ver en una entrevista. Lo pedían a gritos, porque ha marcado historia en el fútbol peruano y como el público siempre tiene la razón, con ustedes les presentamos la tan esperada conversación con Reimond Manco.

Estamos aquí en mi Chiclayo querido, de buen clima y grandes amigos como nuestro invitado que no va a salvarse de ninguna. Porque vamos a hablar de sus increíbles anécdotas en clubes, en la selección y dentro y fuera del Perú. Ustedes verán al Manco más íntimo, ese que salió de abajo.

Así que sin más preámbulos, Reimond Manco entra al área de la ‘Fe de Cuto’ y no vale meter ‘quimba’. La frase “Tócame que soy realidad” de Shirley Arica, su incidente en México, los ‘Jotitas’ y otros hechos desfilarán en estas líneas. Entonces empecemos, saquen los platos que este ‘Aguadito’ se sirve bien caliente.

LOS INICIOS DE REIMOND MANCO

Qué gusto tenerte en la ‘Fe de Cuto’

Mi tío ‘Guagua’, te he seguido en tus entrevistas, sé que tienes las mejores intenciones y eso es excelente. Además, ese ‘Aguadito’ que le gusta a la gente es lo máximo. Vamos a darle y a disfrutar esta charla

Vamos con el principio, tus inicios en el fútbol

Pocos saben que yo vivía en el Callao, en ‘Ciudad del Pescador’, Zona 3. Hasta los 6 años viví allí y luego me mudo a Lurín. A esa edad jugaba torneos Sub-15 y un día un compadre de mi papá viene a la casa, llevaron la caja de ‘chela’ donde estaba jugando yo y me vio. Al toque le dijo a mi viejo para llevarme a la ‘U’ a probarme. El profesor Luis Flores me dijo que me podía quedar, pero solo me daban media beca. Los gastos, los pasajes salían de mi bolsillo y ‘nica’, en mi casa no había plata.

Entonces pasas a Cantolao...

Miguel Cartagena es la persona que me lleva y allí si me dieron beca completa, pasajes y ‘Kiko’ (Mandriotti) se portó excelente. Yo nunca me había subido a un avión y lo hice para jugar campeonatos a los tres meses que fui a Estados Unidos. Además, yo le metía un ‘picotón’ de vez en cuando, jajaja.

Compartieron alegrías: Reimond Manco compartió tierna foto con Yoshimar Yotún en las divisiones menores de Cantolao

¿De allí te vas a Alianza Lima?

En Alianza ya habían conversado con mi papá, que es hincha blanquiazul. Yo de niño era de la ‘U’, incluso tenía una foto con Ciurlizza, pero me decepcionó el no poder quedarme en divisiones menores. Ya en Cantolao, mi categoría se separó, me probé en el ‘Circolo’ y entonces Alonso Bazalar me dice que en Alianza querían que vaya a probarme. Voy y el ‘Cholo’ Castillo no me dejó pasar la prueba, directo me dijo que me quedaba e incluso sacaba de su bolsillo para darme los pasajes. Finalmente, Alianza logró inscribirme.

¿Qué sucede luego?

Me sale la chance de irme a Venezuela a jugar y estudiar. Allá me daban 150 dólares, casi un sueldo mínimo de aquí en ese tiempo. Participé del Sudamericano Sub 15 con Venezuela y luego la FIFA me preguntó a quién querría representar , y yo quería que me convocara Perú. Regreso entonces, y me va a buscar el ‘Cholo’ Castillo, me quedé y ganaba 300 dólares. Jugaba en la Sub 17 de Alianza y me pasaban a veces para la Sub 20 y allí, en el 2006 me ve Gerardo Pelusso que dirigía al primer equipo. Él me pregunta: “¿Cuántos años tenés?”, le dije que 15 y me dijo: “Estamos todos locos. Desde mañana entrenas con nosotros”. Y así pasó, practicaba con el plantel principal que sale campeón ese año, pero no llegué a debutar.

LA HISTORIA DETRÁS DE ‘LOS JOTITAS’

Llega entonces la famosa Sub 17 de los ‘Jotitas’

Había una base de la Sub 15 y Juan José Oré toma el equipo tras la salida de Pavoni. Él me había visto y armó un buen equipo, pese a que no estuvieron en ese plantel Yotún, Cristofer Soto y Paolo Hurtado. Fue triste cuando viajamos a ese Sudamericana, nadie nos acompañó (de la directiva), teníamos los pasajes de vuelta para apenas terminara la fase de grupos y nos daban 10 dólares diarios de viáticos. Pero en el primer partido le ganamos a Brasil, hago un gol y empezaron a llegar los directivos de la FPF jajaja. Ese torneo nos cambió la vida, marcamos un antes y un después en menores.

Recuerdo la famosa frase “Lo justo, Tío Pacori”

Lo que pasa es que en Alianza hay un socio, William Pacori, que vivía entre Perú y Estados Unidos. Tenía sus negocios, su ‘candela’, nos regalaba chimpunes y con Eder Hermoza nos mandamos a hacer unos polos que nos costaron 20 soles. El tío nos había dado 200 dólares de bolsa de viaje, así que invertimos y mandamos a poner esa frase como agradecimiento. Yo hago un gol, muestro el polo y a los dos días me llegó una laptop. Cuando le ganamos a Bolivia, Eder se quitó el polo en el arco y miró a la cámara jajaja.

Reimond Manco se inmortalizó con la frase 'Lo justo tío Pacori', por William, coordinador de menores en Alianza Lima. (USI)

Te hiciste conocido por los ‘Jotitas’

Obvio, eso fue un trampolín. Las cosas se hubieran dado, pero ese Sudamericano adelantó todo. Eso sí, salir como el mejor jugador de aquel torneo me cambió mediáticamente, pero no económicamente. No te dan dinero, solo un trofeo. Mi papá seguía siendo taxista, seguíamos viviendo en Lurín. Eso sí, ya luego hice un comercial y de una radio me regalaron un carrito antiguo en el que mi papá llevaba a entrenar, porque J.J. era enfermo de los entrenamientos jajaja.

Claro, el mejor jugador por sobre James Rodríguez

El tema era que James no era titular, la figura de Colombia era el goleador Cristian Nazarit que hacía un montón de goles. Estuvimos nominados Eduardo Salvio de Argentina, James, Urretavizcaya de Uruguay, Lulinha de Brasil y yo. Justo el último partido no lo juego, en ese clasificamos y en la cena me dijeron que había ganado la distinción. Es algo que me quedará para toda la vida, pero lo más importante fue la clasificación al Mundial, no lo podíamos creer.

Cuéntame una anécdota de ese Sudamericano

Nosotros vinimos y seguíamos teniendo nuestras vidas. Recuerdo que en Lurín dormíamos en dos camarotes mis hermanos y yo y había ventana para la calle. Al día siguiente me levanto, me asomo y toda la prensa estaba afuera. “Cierra las cortinas”, gritó mi mamá, pero ni cortinas teníamos jajaja. Una vez nos invitaron a ‘Habacilar’ y al salir le digo al ‘Huevo’ Ruiz para ir al Jockey Plaza. Él nunca había salido de Puente Piedra y me dijo “Rei ¿Con 100 dólares alcanzará?”. Jajaja, con eso sobraba. Pero uno ve una foto de ese tiempo y dan ganas de llorar.

El año 2007, los integrantes de la selección peruana sub 17 que habían clasificado al Mundial de su categoría fueron invitados al programa “Habacilar”. En esta imagen podemos ver a Pedro Gallese, Irvin Ávila, Reimond Manco, Eder Hermoza, Luis Trujillo, Alonso Bazalar con Raúl Romero. (Foto GEC Archivo)

Tras el Sudamericano llegó el Mundial Sub 17

Tuvimos giras, nos fuimos afianzando, éramos una familia y ya la gente nos presionaba a pasar la primera ronda. Lo hicimos, le ganamos al anfitrión Corea y recuerdo que un día antes del debut fue el terremoto en Pisco, incluso la casa de Jairo Hernández se cayó. Logramos clasificar, jugamos contra Togo y que abusivos, esos no tenían desodorante. Cambié camiseta, la lavaron y seguía oliendo jajaja. Ya luego eliminamos a Tayikistán y llegó Ghana que nos sacó en cuartos de final.

Cuéntame de ese equipo ghanés

Eran descarados, su ‘9′ tenía la cara del ‘Pana’ Tejada y seis de ese equipo por lo menos tenían 25 años. Si les hacían pruebas sacaban que la edad que decían tener era falsa. Era como lo que pasó con ‘Max’ Barrios, aunque el hermano fue más mentiroso, porque tenía más años inclusive que el otro.

El 2007, en el lejano Corea del Sur, unos muchachitos con DNI amarillo nos hicieron madrugar para verlos en el Mundial Sub 17. Ya los llamaban los 'Jotitas' y tenían a Juan José Oré de técnico y Reimond Manco de figura estelar. En imagen, la tanda de penales contra Tayikistán por los octavos de final. Fue victoria peruana por 5-4. | Foto: Enrique Cúneo / Archivo El Comercio

EL CONTRATO CON EL REAL MADRID

En el 2008 se viene tu mejor año, te vas al PSV

Yo ya tenía el contrato firmado después del Sudamericano, solo que no lo habían hecho oficial. Recuerdo que Raúl Gonzáles, mi representante me enseñó todas las propuestas y una era del Real Madrid. Raúl viaja a España, habla con Mijatovic, pero allí iba a ir al Real Madrid Castilla. Yo tenía 17 años y pienso ahora que debí haber ido allá, porque en algún momento me podía tocar el primer equipo y mi vida la aseguraba para siempre. Pero al final elegí PSV, que era una buena oferta y además llegaban noticias de todo lo que hacía Jefferson por allá. También hubo oferta del Benfica e incluso le daban un trabajo a mi padre. Pero yo confiaba en Raúl y fui a Holanda.

¿Qué sucedió en el PSV?

El tema del idioma, no entendía nada, aunque me defendía con mi ‘spanglish’. No jugaba, me prestaron al Willem II entonces y llegó el Sudamericano Sub 20

En el 2008 llegó al PSV Eindhoven, club donde jugaba Jefferson Farfán. Con un paso desapercibido jugando tan sólo cinco encuentros, Manco sería cedido al Willem II donde tampoco brillaría disputando dos partidos. Para el 2010 volvería al fútbol peruano arribando a Juan Aurich.

¿Qué tal el torneo?

Nos entrenó ‘Tito’ Chumpitaz, un buen entrenador, aunque a veces se dejaba llevar por lo afectivo y eso le jugó en contra. No llevó a Yotún, Atoche, Hurtado, pero viajaron otros a los que quizás les faltaba roce de primera división.

Llegas entonces a préstamo a Juan Aurich

Era el 2010, y me cruzo con Edwin Oviedo que había ido a hablar de un jugador con Raúl Gonzales. Entonces le dijo que me quede para disputar la Copa Libertadores. Raúl era enemigo que te regreses, pero se dio y jugué seis meses, aunque Chiclayo te abraza jajaja y me quedé más tiempo y salimos campeones.

Reimond Manco y Cuto Guadalupe se reemncuentran en Chiclayo (Foto. GEC)

En Aurich hablaste conmigo

Claro, nos juntamos en mi departamento en Santa Victoria. Te dije que estaba comprometido cuando llegué, tu eras líder y referente y me dijiste que no querías problemas y cerramos el pacto con un ‘Jarabe de Palo’ jajaja. Lo que pasa es que tu manejabas el grupo en un 70 por ciento, recuerdo que una vez hicimos una parrillada y al día siguiente el profe Umaña nos iba a ‘destruir’ con el entrenamiento, pero hablaste y solo terminamos trotando jajaja

Buena banda en Chiclayo, allí estaba el ‘Burrito’ Ascoy

Tenía unas cosas el ‘Burro’, pero hablaba serio. Cuando llegó, Luis Fernando Suárez le dijo “Usted juega de extremo por izquierda, pero es derecho” y Ascoy le contesta “No profe lo que pasa es que soy bilingüe, pateo con los dos pies”. La gente explotó de risa jajajaj. Un caso el ‘Burrito’, Raúl Gonzales me contó que le tenía ofertas para irse al extranjero y Ascoy le decía “Ok, pero me voy a despedir mañana”, y no volvía en dos meses jajaja.

LA FRASE ‘TÓCAME QUE SOY REALIDAD’

Otro personaje era ‘Cucurucho’ Guizasola

Claro, ‘Tony Montana’. De él tengo dos buenas. Una vez estábamos tomando en mi departamento, eran como las 2 de la mañana y me dice que no tenía llave de su departamento, que su mujer se iba a molestar. Fuimos, tocamos la puerta y le pidió a ella que le arroje la llave. La recibe y me dice “Ya compadre sigamos tomando, ahora sí tengo la llave” jajajaj y volvió a las 7 de la mañana. Otra fue que un día llegó 40 minutos tarde a la práctica y caminando en zig zag. Luis Fernando le preguntó que había pasado y ‘Tony’ le dice “Profe, es que un amigo me prestó un barquito y ayer lo usé, para pensar por unos problemas. Me quedé dormido y cuando me levanto veo un Cristo gigante y un letrero que decía ‘Bienvenidos a Río de Janeiro’”. El ‘profe’ se comenzó a reír y lo mandó a su casa jajaja

Reimond Manco habla de Shirley Arica en La Fe de Cuto

Con él también nace la frase “Tócame que soy realidad”

La historia, en realidad, la hizo la chica (Shirley Arica) porque ella fue la que salió a hablar ... que, por cierto, nunca he escuchado un ‘gracias’, ¿no?. A ella no la conocía nadie y después de eso si que ‘La Chica Realidad’ por aquí y por allá. Bacán, como se dice (fue) su habilidad. Pero un ‘gracias’ ¿no?, ya pasó bastante tiempo.

¿Pero cómo fue?

El creador de la frase fue Roberto, en una reunión le decía “Qué te pasa mami, no te aburras, mírame”, ella le responde “Ya te estoy mirando”. “Ah, entonces tócame, tócame que soy realidad”, le dice Cucurucho. Toda la gente ‘jajaja’ y quedó la frase. Pero de ahí la maldad. El tema es que ella salió a decir que yo se lo dije y todos creyeron eso. Yo nunca se lo había dicho, yo he sido chacotero pero que se me va a ocurrir una cosa así. Moscaza, pero le ligó bien.

En el Atlante de México te sucede un episodio

Llegué, jugaba, dio un pase gol ante Cruz Azul en el primer partido, era titular todo bien y hasta iban a usar la opción de compra con Juan Aurich. Yo vivía solo y al costado de mi casa había una chibola. Empezamos a salir, andábamos de la mano, y todo bien. Hasta que un día me llevan, me ponen una pistola en la cabeza y me dicen el nombre de una mujer que nunca escuché. Lo que me salvó es que me revisan la billetera y allí estaba mi carné de jugador. Me dejan ir, pero me dicen “Donde te veamos ya sabes, así que mañana te vas”. Me habían roto el tabique y mi primo también ‘cobró’. Así que volví a mi casa, alisté mi ropa y el presidente del club me ofreció hasta seguridad privada. El entrenador entendió, pero llegaron a la conclusión que eso no se podía conocer o nadie querría jugar en el equipo. La chica al final me había mentido, era mujer de un ‘Zeta’. Yo la recontrabloqueé de todos lados y tiempo después me envió un correo disculpándose. Yo lo leí y nunca le contesté claro.

