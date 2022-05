Jefferson Farfán recibió una ola de críticas este lunes, luego de compartir una foto en Instagram con el futbolista Guizasola, quien se formó con la popular ‘Foquita’ en las juveniles de Alianza Lima. “Todo es posible cuando tienes al amigo correcto dándote soporte”, escribió en inglés el ‘10 de la calle’ junto a la imagen.

De inmediato, sus miles de fanáticos llenaron la publicación de comentarios negativos, en reclamo porque Farfán no ha jugado ningún partido este año por el equipo blanquiazul, pero aún cobra su cuantioso sueldo.

“Mucho IG y nada de fútbol”, “Ok mano pero juega ps”, “Ok pero renuncia a tu sueldo que no estás jugando nada”, “Retírate de Alianza ya Nero, resigna una parte de tu sueldo. Estás estafando a Alianza”, “Foca ponte a jugar y dejate de fotos, al paso que vas no vas a ir al Mundial, vamos que te necesitamos, Alianza y Perú, pareces un ex jugador”, “Nero pa cuando en las canchas ese bicampeonato no se gana solo”, fueron algunos de los mensajes que recibió en Instagram.

Cabe indicar que Jefferson Farfán se lesionó el año pasado y pese a su condición firmó contrato con Alianza Lima. Y aunque en el 2021 participó en algunos partidos, este año no ha jugado ni por el campeonato local ni por la Copa Libertadores.

FARFÁN TIENE PLAN PARA EL REPECHAJE

Jefferson Farfán no juega con Alianza Lima desde la final de vuelta ante Sporting Cristal el 28 de noviembre del 2021. Han pasado casi cinco meses y en ellos el jugador decidió volver al quirófano para someterse a una limpieza de cartílago en su lesionada rodilla izquierda. Eso sucedió el pasado 28 de marzo.

Tras ello, el delantero entró en proceso de descanso, para luego arrancar la rehabilitación. En este momento ya realiza labores de gimnasio, pero aún no tiene el alta médica para unirse a sus compañeros en los trabajos grupales a nivel físico y con balón. La ‘Foquita’ tiene consultas semanales con especialistas en Alianza Lima y en la Videna para conocer en cuál etapa de su recuperación se encuentra.

Sin embargo, Jefferson Farfán ya tiene un plan de retorno acelerado que podría devolverlo a la actividad con anticipación y sin arriesgar su integridad. Esto último, porque un recrudecimiento de su dolencia podría alejarlo por completo del fútbol profesional. Un riesgo que el jugador podría estar dispuesto a correr.

Se supo que Jefferson Farfán podría tener opción de reaparecer al menos en lista, a partir de la jornada 13 o 14 del torneo local. Es decir contra San Martín o frente a César Vallejo, este último el 14 de mayo en Matute. Justamente a un mes de jugar el repechaje en Doha.

Si la ‘Foquita’ logra su vuelta en esas jornadas, tendría por lo menos tres encuentros más para ponerse en ritmo, y todos ellos serían en Lima. El jugador no sería arriesgado en los compromisos frente a Binacional en Juliaca y contra ADT en Tarma. Su presencia solo se daría en Lima.

Tras ello, será finalmente decisión de Ricardo Gareca si Jefferson Farfán ocupa o no un asiento en el avión rumbo a Qatar y al crucial repechaje.

