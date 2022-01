Paolo Guerrero ha estado en el centro de la polémica por la fiesta masiva que brindo el 1 de enero para celebrar su cumpleaños 38, desatendiendo las normativas de Ministerio de Salud (MINSA) para evitar el incremento de casos de coronavirus, una situación que lo habría llevado a la reflexión y anunció un posible pronunciamiento sobre el particular.

El jugador con una sonrisa nerviosa, a la salida de la VIDENA, señaló que no descarta emitir un pronunciamiento para aclarar algunos temas sobre la reunión que ha sido cuestionada desde diversos sectores de la población. “Hace un rato no te puede responder porque llegaba tarde y me estaban esperando”, dijo ala salida cuando el reportero de América TV lo cuestionó si estaba tranquilo en medio de las críticas.

“Si en algún momento me manifiesto, te lo hare saber a ti y vas a ser el primero”, respondió el ‘Depredador’ despidiéndose con una sonrisa forzada y un ‘coqueto’ guiñó al periodista deportivo que quedó registrado en cámaras.

Paolo Gurrero busca frenar enfrentamientos en rede sociales

Paolo Guerrero llegó el miércoles por la tarde a la Videna y después de tres horas de trabajo el ‘Depredador’ abandonó los predios de la Federación Peruana de Fútbol para anunciar que contaría su verdad sobre los acontecimientos que han provocado la reacción y el enfrentamiento de sus seguidores en rede sociales y que ha dividido a la opinión pública, tras el respaldo de Ricardo Gareca.

El entrenador de la selección peruana defendió la actitud del jugador a su llegada aeropuerto. Hay que dejar a la gente que haga su vida… No hay que cundir el pánico, es importante que nosotros empecemos a hacer una vida normal. Cada uno es dueño de cuidar su vida, dejen que la gente resuelva de su vida”, declaró el estratega argentino tras llegar de Argentina y ahora se excusa a no atender a la prensa a la salida de la VIDENA con el argumento de la ‘Tercera Ola’.

Clausuran local donde Paolo Guerrero hizo fiestón

Les llegó la papeleta. La fiesta de Paolo Guerrero por su cumpleaños número 38 en la Hacienda Mamacona trajo consecuencias para los administradores del local, pues los fiscalizadores de la Municipalidad de Lurín decidieron clausuraron el local.

Según las autoridades el local incumplió con las normativas del MINSA admitiendo más de cien invitados del jugador de la selección peruana y que llegaran al evento varias orquestas musicales, entre ellas Daniela Darcourt, la Charanga Habanera, entre otros. Todo ello previo al declaración de la llegada de la ‘Tercera ola de COVID-19′ en el Perú.