Julio Meléndez es una voz autorizada para hablar sobre lo que le pasó a Anderson Santamaría en el duelo Perú vs. Brasil, donde obtuvimos una derrota 2-0 en Recife por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Y es que el histórico zaguero peruano indicó que si de él dependiera armar el equipo, alinearía a Santamaría, junto con Alexanders Callens, en el partido de octubre ante la selección chilena.

“”Yo pondría a Santamaría con Callens, porque la confianza es necesaria. A pesar de los errores, yo le daría la confianza y decirle que esa es su oportunidad. Él tiene que jugar, no le podemos hacer un cambio total, porque sino el equipo se desarmaría”, explicó al programa radial Las voces del fútbol.

Julio Meléndez le da una nueva oportunidad a Anderson Santamaria: lo pide para el Perú vs Chile | REUTERS/Ricardo Moraes

“La verdad que no sabría cómo decirles de esa jugada, ya que siento que se confió y no se le puede echar la culpa de todo porque no estuvo cubierto. La pelota la ganó de espaldas y yo creo que él se tuvo mucha confianza”, precisó sobre el primer gol que anotó Brasil.

Finalmente, el exseleccionado peruano envió un mensaje al defensor que milita en la liga mexicana. “Santamaría, por favor, eso que te ha pasado que no te vuelva a pasar mi hermano, porque los defensas centrales siempre tenemos fallas, ya que no somos perfectos, yo los he tenido”, sentenció.

