Aftas en la boca: ¿Qué son y cómo curarlas? Dr. Trome te lo explica [VIDEO]

Es probable que más de una vez te hayan aparecido aftas en la boca. ¿Cómo reconocerlas? No te alarmes. Se trata de una lesión pequeña y superficial dentro de la cavidad oral.



En esta nueva edición de Doctor Trome, Alberto Tejada, nos explica cómo identificarlas y tratarlas.



¿Qué son las aftas?

Son lesiones que aparecen sobre la mucosa orofaríngea. Tienen la apariencia de una pequeña ulcera con trasfondo perlado. Generan incomodidad y aparecen con alguna periodicidad.



¿Por qué aparecen en la boca? ¿Aparecen en otras zonas del cuerpo?

Aparecen solo en la cavidad oral a diferencia a otras lesiones como papilomas o herpes. No se conoce su causa a comparación de las otras lesiones por virus.



¿Cuáles son los síntomas?

Molestia, dolor y en muy pocas ocasiones malestar general y fiebre.



¿Son señal de algo más grave?

Las aftas pueden estar asociadas a la disminución de nuestras defensas. Eso quiere decir que si una persona tiene un problema inmune supresor por alguna enfermedad grave puede presentarlas frecuentemente. Pero también pueden aparecer en pacientes estresados, con alergias, que fuman o que tiene problemas de higiene bucal.



¿Puedo contagiarme de aftas a través de un beso?

Las aftas bucales no son contagiosas, pues no estamos hablando de una infección.



¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento suele tener un componente desinflamante y analgésico. Es recomendable consumir una dieta variada con un buen soporte de vitamina C e incidir en una higiene bucal adecuada. Recuerda que para prevenir las aftas es fundamental acudir al dentista, no fumar y descansar adecuadamente.

Recuerda: Las aftas no aparecen en los labios y no son contagiosas.