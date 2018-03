5 factores que condicionan una lesión muscular, según Dr. Trome [VIDEO]

En el deporte, no solo se trata de alcanzar un mayor nivel de competitividad y perfeccionamiento, es también de suma importancia evitar las lesiones. En esta edición de Doctor Trome, Alberto Tejada nos explica qué factores podrían provocarnos una lesión muscular. Toma nota.



Factores que condicionan una lesión muscular:



1. El calentamiento: Sirve para condicionar nuestro sistema general, pues activa nuestra circulación. De no realizar un calentamiento previo, y pasar directamente a una alta intensidad, el organismo rompe fibras que no están preparadas para el acondicionamiento.



2. El estiramiento: Debe realizarse antes y después de un ejercicio. Se recomienda que primero se realice el estiramiento y luego el elongamiento para preparar nuestros músculos y ligamentos para el esfuerzo máximo.



3. Zapatillas: Es indispensable que las zapatillas que utilicemos tengan una buena amortiguación, y sean además, de una talla extra, porque los pies tienden a hincharse tras una actividad de alto nivel. El uso de un calzado inadecuado puede provocar pérdida de fricción y de uña, entre otras lesiones.



4. El sexo: Se cree que tener sexo antes de un actividad deportiva, en este caso un partido, beneficia al jugador, en tanto, se espera que esté más relajado y dispuesto. Sin embargo, si la actividad sexual es extenuante puede haber cambios hormonales en el jugador, lo cual provoca que se encuentre en menor condición ante un partido.



5. La edad: Un jugador se retira del fútbol cuando supera los 35 años aproximadamente, sin embargo no siempre es porque no tenga condiciones técnicas o tácticas, sino por el físico. Pasado los 35 años ya no hay esa explosión de la juventud. El jugador va perdiendo potencia y velocidad, y también empiezan a aparecer las lesiones.