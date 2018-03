Nos escribió Joel al correo de Dr. Trome y nos cuenta que él y su esposa desean convertirse en padres mediante la fecundación in vitro. Sin embargo, a Joel le preocupa que la abdominoplastía que su esposa se practicó hace 4 años sea un impedimento para un embarazo normal. ¿Es posible que eso suceda?



En esta nueva edición de Dr. Trome, el prestigioso urólogo Alberto Tejada nos habla acerca de la fecundación in vitro, una técnica de reproducción asistida en la que se trata de conseguir que un espermatozoide fecunde el óvulo fuera del cuerpo de la mujer. Esto se realiza en un laboratorio. Una vez logrado el o los embriones-dependiendo el caso-, el especialista los transfiere directamente al útero para tratar de lograr un embarazo.



¿Qué es la fecundación in vitro?



Es un procedimiento que une el espermatozoide y el óvulo en una laboratorio bajo determinadas condiciones con el objetivo de intentar una fecundación.



¿A quiénes se les recomienda este tratamiento?



Este procedimiento se recomienda a parejas que luego de años de intentos y evoluciones no logran un embarazo. En el caso de los hombres: cuando la calidad espermática es deficiente. En las mujeres: por cuestiones de edad, cuando padecen enfermedades inflamatorias pélvicas o presentan alteraciones en las trompas de Falopio.



¿Cuánto cuesta la fecundación in vitro?



El precio oscila entre 4 o 5 mil dólares.



Mi esposa se sometió a una abdominoplastía en el pasado. ¿Esto puede ser un impedimento para la FIV?



En el caso de Joel: si tu esposa se sometió a una abdominoplastía -una cirugía que se realiza para eliminar exceso de grasa en el abdomen con fines estéticos- déjame contarte que esta intervención no compromete de ninguna manera los órganos reproductivos.



¿La fecundación in vitro es recomendable en mujeres mayores de 45 años? ¿Hay una edad máxima?



No hay edad máxima. Pero el éxito de la FIV depende de la edad y las patologías de los padres. El éxito de niños nacidos vivos alcanza el 45% en menores de 34 años y el 10% en mayores de 40 años.



¿Hay riesgos de malformaciones fetales?



No hay demostraciones concretas, salvo la prematuridad, el bajo peso y problemas aislado que todavía no gozan de una correlación segura.



¿El tratamiento resulta molesto para la mujer?



La aplicación de hormonas para la estimulación de óvulos, la aspiración de los mismos, y la transferencia embrionaria, puede ser algo fastidioso para algunas mujeres.



¿Qué rol debe cumplir el hombre durante el tratamiento?



En los hombres, la elección de la técnica de FIV dependerá de la calidad del esperma, por lo que será mejor optimizar el esperma para mejorar las tasas de fertilización en caso de alteraciones seminales severas.



