¡El ‘conejo' salió de la madriguera!. Con 60 partidos encima con la selección peruana y tres eliminatorias a cuestas, el ex defensa Miguel Rebosio es voz autorizada para hablar del cruce contra Brasil de esta noche por las Eliminatorias Qatar 2022. El ‘conejo’ también se refirió a Carlos Zambrano.

“Ellos (Brasil) nos ven de otra manera, saben que somos mundialistas. Te aseguro que se estarán preguntando quien juega en lugar de Paolo Guerrero, si quien ocupe su lugar es tan bueno como él. No crean que están relajados, seguro que tienen sus dudas”, dijo Rebosio.

El ex zaguero debutó en eliminatorias en 1997, cuando dirigía al equipo Juan Carlos Oblitas. Rebosio también fue dirigido en la ‘bicolor’ por ‘Pacho’ Maturana y Julio César Uribe con quien empatamos 1-1 ante los brasileños rumbo al Mundial 2002.

El ‘conejo’ también se refirió a la acción del defensor Carlos Zambrano ante Paraguay por la que recibió tarjeta amarilla. Rebosio confía en la capacidad del jugador de Boca Juniors para el duro cruce de esta noche.

"La sacó barata, alguna vez el árbitro ‘jugó’ para nosotros. Pero hoy seguro jugará con mucha inteligencia, porque él sabe que lo van a tener en la mira, los jueces lo van a medir porque lo que pasó la fecha pasada se supo en todos lados', aseguró.

Finalmente, el ‘conejo’ nos habló de lo que significa jugar sin público. "Para algunos es bueno, para otros no, porque les encanta jugar con la presión del público, sea favor o en contra. Para mí, que no se deje entrar a los espectadores, es como ir a una fiesta y no haya música’, finalizó.