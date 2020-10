Ricardo Gareca analizó la dura y polémica derrota de Perú frente a Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022. Si bien señaló que el “vestuario está golpeado”, también considera que la ‘bicolor’ es un equipo que “soporta las adversidades”. Mira el video.

“Yo creo que Perú neutralizó a Brasil. El hecho que Neymar haya hecho 3 goles es por 2 penales y no por jugada. Yo no vi una superioridad en el juego”, arrancó Ricardo Gareca en conferencia.

“De los árbitros no opino. No tengo esa costumbre. A veces los arbitrajes no tienen un buen día. Necesito estar concentrado en el partido”, acotó sobre el trabajo del chileno Julio Bascuñán.

“El vestuario está golpeado. Teníamos buenas expectativas para el partido de hoy. Es un grupo muy fuerte que soporta las adversidades. Nos ganó un gran equipo, una gran selección. Queda el dolor de la derrota, pero nos vamos a recuperar con el pasar de los días”, comentó sobre el vestuario.

“Tenemos que estar tranquilos, esto recién comienza. Por supuesto estamos amargados. A la gente le pido tranquilidad. Nos vamos a recuperar”, resaltó Ricardo Gareca.

“Recibimos muchos goles. Los vamos a revisar. Pueden ser revisables. Tenemos que mejorar y bastante. Me queda la sensación que, el equipo ajustando algunas cosas, puede encontrar el camino del triunfo”, cerró.

Gareca habla del árbitro Bascuñán tras el 4-2 en contra de Perú (Video: Movistar Deportes)