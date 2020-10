Uruguay vs. Chile HORARIOS Y CANALES | La ‘celeste’ y la ‘roja’ se vuelven a ver las caras en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 este jueves 8 de octubre. Luis Suárez y compañía se enfrentarán al Chile de Arturo Vidal en busca de iniciar con una victoria el camino a su cuarta clasificación consecutiva a un mundial. Para ver FÚTBOL EN VIVO tienes varias alternativas para conectarte online con el MINUTO A MINUTO que Trome.pe traerá para todos en exclusiva con todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Argentina vs. Brasil en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.

¿A qué hora se jugará el Chile vs. Uruguay?

El duelo por la fecha 1 de Eliminatorias se jugará a las 19:45 (hora Uruguay y Chile) y a las 5:45 p.m. (hora peruana) en el estadio Centenario de Montevideo.

¿Qué canal en Uruguay transmitirá el partido contra Chile?

VTV Uruguay será el canal encargado de transmitir todo el cotejo de Eliminatorias entre Uruguay vs. Chile

¿Qué canal en Chile transmitirá el duelo contra Uruguay?

En Chile, el partido se transmitirá por Chilevisión y Canal de Fútbol (CDF)

CHILEVISIÓN CANAL DE FÚTBOL (CDF) Santiago: 11 (SD) Y 11.1 (HD) VTR: 855 (HD) VTR: 21 (SD en Santiago) - 711 (HD) DTV: 1631 (HD) DIRECTV: 151 (SD) - 1151 (HD) ENTEL: 243 (HD) ENTEL: 66 (HD) CLARO: 490 (HD) CLARO: 55 (SD) GTD/TELSUR: 845 (HD) GTD/TELSUR: 27 (SD) MOVISTAR: 896 (HD) MOVISTAR: 121 (SD) - 811 (HD) TU VES: 57 (SD)

Este duelo no contará con Edinson Cavani (Uruguay) ni Claudio Bravo (Chile), grandes estrellas de sus selecciones, pero no por ello el duelo por Eliminatorias perderá brillo, ya que el Uruguay vs. Chile se ha convertido en otro clásico sudamericano por la garra que ambos equipos le ponen para sacar adelante el encuentro.

Luis Suárez, quien llega a estas eliminatorias tras pasar un huracán en su carrera y de salir del Barcelona para anclar en el Atlético Madrid, será el que comandará el ataque charrúa sin su gran compañero Edinson Cavani, flamante nuevo jale del Manchester United. Otro de los grandes ausentes en ‘la celeste’ es José María Giménez, quien dio positivo a covid-19 en un testeo de rutina de su club realizado el 21 de setiembre

Chile, en tanto, estará en la cancha con sus principales figuras: Arturo Vidal y Alexis Sánchez, quienes ahora comparten el mismo camerino en el Inter de Italia. Claudio Bravo quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión al igual que al capitán Gary Medel.

En esta convocatoria chilena, Reinaldo Rueda dejó de lado Marcelo Díaz, Gonzalo Jara y Jean Beausejour, jugadores de la ‘generación dorada’ de Chile y ganadores de la Copa América 2015 y 2016.

URUGUAY VS. CHILE: ¿Cuántas veces se han enfrentado?

Este será el duelo número 80. El primer choque se remonta a 1910, pero con el paso de los años el Uruguay vs. Chile se ha convertido en uno de los clásicos más esperados entre los hinchas del buen fútbol.

El Chile vs. Uruguay más recordado fue el del 2015, cuando ambas selecciones se enfrentaron en cuartos de final de la Copa América y donde se dieron polémicos hechos como el de Cavani y el de Jara, que terminó con su expulsión. Pero el 2019, los charrúas se cobraron la revancha.

LOS MEJORES DUELOS DEL CHILE VS. URUGUAY

Uruguay 3-0 Chile: Eliminatorias Rusia 2018

Chile 3-1 Uruguay: Eliminatorias Rusia 2018

Uruguay 1-0 Chile: Copa América 2019