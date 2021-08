Amy Gutiérrez se asocia con Tony Vega y lanzan el tema “Tu y yo”, una salsa romántica que promete dar la hora

Luego de 23 años de estar fuera de los estudios de grabación, Tony Vega regresa por la puerta grande a la escena musical. El salsero grabó a dúo la canción inédita Tú y Yo con Amy Gutiérrez. El tema se lanza el 20 de agosto en las plataformas digitales y el videoclip el 21 en YouTube para alegría de sus miles de seguidores.

El boricua, quien grabó 21 discos en sus 45 años de carrera artística, está feliz de volver con un nuevo tema del panameño Omar Alfanno, uno de los autores más reconocidos de salsa en el mundo. Mientras que la salsera peruana espera reencontrarse con el éxito luego de grabar sus sencillos No sé, Cómo te olvido y Alguien.

“Como muchos saben desde que comencé mi carrera y me conoció Omar se convirtió en mi sastre. Era el hombre que me daba las canciones a mi medida, hacía años que no entraba a un estudio de grabación y ahora pude hacerlo con una nueva canción que él me hizo”, precisa el salsero tras adelantar que en los próximos días volveré al Perú.

Tony Vega y Amy Gutiérrez interpretarán por primera vez en vivo el tema Tú y Yo en el concierto Salsa Vip, que se realizará el domingo 29 de agosto en el Arena Perú de Lima.

Además, el puertorriqueño hará un recorrido con los clásicos de su repertorio como Aparentemente, Esa Mujer, Ella Es y Dile.

A sus 22 años, la salsera peruana está contenta de haber grabado al lado de uno de los mejores exponentes de la salsa romántica de los años 90. Ella ha integrado los grupos Son Tentación y You Salsa. En 2019, inició su carrera como solista y sus tres sencillos tienen millones de vistas y reproducciones en las plataformas YouTube y Spotify.

Asimismo, el salsero revela que le pidió a Alfanno componer el tema Tú y Yo luego de recuperarse de la operación al corazón a la que se sometió en mayo de 2020. “Me llamó para preguntarme como estaba y aproveché para decirle que quería regresar con el estilo que comencé, la salsa de los 90 y en dos días compuso la canción”, comenta.

Tony Vega también destaca que hace tiempo estaba estudiando a cantantes de salsa del Perú. “La canción era para un dúo y elegí a Amy Gutiérrez porque tiene un talento increíble. Me encantó su voz, sencillez, humildad, estilo y deseo de aprender. Me puse en contacto con ella y grabamos. Ahora vamos a presentar el tema y el videoclip”, indica.

Tú y Yo es un tema en salsa romántica muy distinto a lo que está sonando en la actualidad. “Es regresar a la salsa de los 90, lo que me ha mantenido trabajando hasta ahora. Por la experiencia que tengo, cuando vi que la gente del estudio se quedó pegada cantando al estribillo, sé que puedo esperar del público”, resalta Tony Vega.

