La cantante y modelo ecuatoriana, Andreína Bravo, señaló que la canción de Flavia Laos, ‘Ahora me llamas’, es muy buena y felicitó a la rubia por este éxito. Además, le deseó lo mejor al lado de Austin Palao, su ‘abejita’ como llamaba de cariño al chico reality cuando participaron en el show ‘El poder del amor’ que se realizó en Turquía.

¿Andreína y los realities están ya descartados para siempre en tu vida?

Mira, siempre digo: Un día a la vez. Yo no puedo decir que de esta agua no beberé, pero yo, hoy por hoy si me preguntas, hoy estoy enfocada en mi música cien por ciento. Tengo muchos proyectos, se acercan campamentos musicales, viajes. Entonces, hoy por hoy enfocadísima en mi música y siempre digo, uno debe estar enfocado en una sola cosa, porque cuándo quieres hacer muchas no puedes ser eficiente.

¿Cuándo vas a Perú?

No saben cómo amo a Perú. Por ahí me acuerdo que Austin me comentó unas historias diciendo que se podía venir un ‘feat’. Yo muy agradecida, sería súper ‘cool’ poder ver a mi amigo, a mi ‘abejita’ como siempre le digo. Él está disfrutando de su relación, lo veo muy lindo, muy enfocado, muy enamorado.

Su novia Flavia Laos acaba de lanzar el tema, ‘Ahora me llamas’.

Sí, muy lindo. Ella es muy preciosa y sabe manejar su carrera. Me gusta cuando toman su carrera de una manera profesional y se enfocan. Se nota que los dos están compartiendo el mismo sueño. Qué bonito encontrar a una persona así, que comparten lo mismo, los mismos gustos, que vayan por la misma sintonía.

¿A ti te ha pasado algo cómo lo que dice la canción de Flavia, ‘Ahora me llamas’, que un ex te haya llamado alguna vez?

Yo siento que cuándo uno trabaja, cuándo hace bien las cosas, cuándo uno solo da amor y es real, obviamente se van a arrepentir, porque no te valoraron en su momento y claro te van a llamar, es obvio. Pero, pues, me siento bien con eso porque sé que hice bien las cosas. Yo creo que a todo el mundo lo ha llamado un ex y te ha dicho ‘hola, ay no, que me equivoque’ y ha tocado responder ‘tranquilo, no pasa nada’. Pero muy buena la canción.

Andreína en la conferencia previo al Festival Heat GYE, dijiste que sin el apoyo de la familia uno no surge, pero también está la cuota de talento y el apoyo del público, ¿cómo sopesas todo eso para que tu carrera siga ascendiendo?

Bueno, es como yo digo. Todo se puede en esta vida, no hay límites. Gracias a Dios, tengo la oportunidad de tener el apoyo de mi familia, pero a las personas que no tengan lo único que les digo es que sigan, que la única mente que deben de convencer no es la de los demás, sino la de ellos mismos, que si tú crees en ti mismo puedes todo, porque solo el que aguanta y cree en sí mismo llega a disfrutar del éxito.

