Anthony Aranda rompió su silencio sobre la fotografía que le envió Melissa Paredes a Rodrigo Cuba donde aparece su hija en los brazos del bailarín. Según el ‘Activador’, no tiene nada de malo porque no es una falta de respeto hacia el futbolista.

“La foto que estoy agarrando es un carrito de Wong y ella está dentro del carrito y me agarra la mano, sí, me tiene cariño, obvio, pero no le veo nada de malo. La falta de respeto es de algunos que lo califican así”, respondió tajantemente.

Ante la entrevista exclusiva que brindó Melissa Paredes a ‘América Hoy’ por la nueva disputa con el pelotero Rodrigo Cuba, el bailarín señaló que la apoya incondicionalmente.

“Yo la veo a Melissa super fuerte y eso a mí me llena de orgullo, siempre y en cualquier momento la voy a acompañar” , sostuvo.

Anthony Aranda responde a Rodrigo Cuba sobre foto con su hija

ANTHONY ARANDA DICE QUE NO HABLA DEL GATO

En otro momento, el ‘Activador’ e integrante de Esto es Guerra remarcó que ha evitado en los últimos días compartir contenido con su pareja Melissa Paredes. Además, ya no habla de Rodrigo Cuba.

“Simplemente cabeza fría y apoyarla en todo, como siempre. No tengo por qué referirme al tema (Rodrigo Cuba)”, finalizó.