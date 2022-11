SE ACERCA EL DÍA. El matrimonio de Brunella Horna con Richard Acuña está a la vuelta del día y se siguen revelando detalles de lo que será esta celebración. Durante el programa ‘América Hoy’, la modelo reveló que en la madrugada se entregará aguadito a sus invitados y la más emocionada fue Ethel Pozo.

“En Chiclayo, el aguadito se toma en la noche, o sea a las 3 o 4 de la mañana. En mi matrimonio a las 3 am habrá aguadito, el aguadito sale ”, dejó en claro generando la reacción de la hija de Gisela

“ Sí (habrá aguadito), qué pena que algunos no llegan porque a Edson se lo llevan antes ”, respondió Ethel confirmando lo dicho por Brunella.

TROME | Brunella Horna dará aguadito en matrimonio

BRUNELLA SE RETIRA EN VIVO DEL SET DE ‘AMÉRICA HOY’

Valeria Piazza fue la invitada de ‘América hoy’ para comentar sobre los preparativos de su boda y más en el ‘Confesionario matrimonial’. Sin embargo, hubo un momento de tensión entre los conductores cuando se reveló el afiche de la temporada 2023.

En este flyer lucía Ethel Pozo, Janet Barboza, Melissa Paredes y Valeria Piazza, hecho que no le agradó a Brunella Horna, quien se quitó su traje de ángel y salió molesta del set. Ante ello, sus compañeros le pidieron que no se fuera.

“Valeria, ¿Me harías eso? ¿Me serrucharías a mi? (...) No, quédense ustedes con ellas”, dijo la ‘Baby Brune’. “Qué pesado, estoy en esta situación, me voy a punto de casar (...) No, el trabajo se necesita, así que Valeria no me vengas a serruchar a mi”, agregó.