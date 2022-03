Bryan Arámbulo defiende su excesiva seguridad, pese a que nadie lo seguía: “Soy humilde”

Bryan Arámbulo estuvo como invitado en el programa de ‘JB en ATV’ y los cómicos no perdieron la oportunidad de preguntarle por el video que se hizo viral en las redes sociales, donde se luce con exceso de miembros de seguridad, pese a que nadie lo seguía. El cumbiambero se incomodó, pero respondió.

Las imágenes de su extrema seguridad le valió muchas críticas, por lo que Bryan decidió aclarar lo que pasó en el concierto en Huaura. Según dijo, él no pidió guardaespaldas, sino fueron los mismos empresarios.

“ A mí no me cuida ni el perro que tengo (risas). No, para nada (se le han subido los humor)”, aclaró. Además, reiteró que pese al éxito de su agrupación musical, él sigue siendo humilde.

“ Los promotores que nos contratan siempre ponen su gente de seguridad... Ellos dicen ‘jalen al artista y llévenlo directamente al escenario’. Varias veces me he molestado porque les digo que me dejen caminar tranquilo. No es mi seguridad, es la que pone los empresarios en sus eventos, nosotros somos una familia musical muy humilde”, recalcó.

BRYAN ARÁMBULO SE SIENTE INCÓMODO

El intérprete de ‘Juro que te amo’ señaló que sí se siente incómodo ante el exceso de seguridad, pero es lo que ordenan las producciones. Incluso reveló que ha pasado malos ratos.

“No les voy a mentir, hubo eventos en los que me han metido la mano por todos lados. Me ha pasado que me han empujado y hasta arañado, pero es parte de (ser famoso)”, sentenció.