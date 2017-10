Eduardo Yáñez: Actor pide perdón a reportero y llora ante las cámaras [VIDEO]

¡Disculpas del actor! Eduardo Yáñez se hizo popular esta semana por la tremenda cachetada que le propinó a Paco Fuentes, reportero del programa 'El gordo y la flaca'. El incidente fue transmitido miles de veces en las redes sociales y también se transformó en divertidos memes.



La agresión de Eduardo Yáñez al reportero tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles. El reportero le preguntó al actor por su hijo y este reaccionó de la peor manera posible.



Las disculpas



Eduardo Yáñez dio un enlace en vivo para el programa 'El gordo y la flaca' y reiteró sus disculpas por el bochornoso evento. El actor pidió disculpa y también comentó los planes que tiene para su futuro. El actor reconoció que buscará ayuda profesional.



"Quiero pedir una disculpa a Paco porque mi proceder no fue el correcto, sólo siento que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal para mí, es algo muy sensitivo, sentí yo que en ese momento insistía demasiado", manifestó Eduardo Yáñez.



“Yo ahora tengo que irme por un tiempo, tengo que irme a mi país, con la gente que me quiere, con la gente que me conocen bien y reflexionaré sobre mí, sobre esto, quizá buscar ayuda profesional, y pues empezar de nuevo porque soy un ser humano que comete errores y pues también soy hijo de Dios, nada más por eso”, sentenció Eduardo Yáñez.