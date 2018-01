José José: "No hay muchas esperanzas" sobre su salud, dijo Enrique Guzmán [VIDEO]

Se acaban las esperanzas. El cantante y amigo de José José, Enrique Guzmán, se mostró poco optimista sobre la salud del "Príncipe de la canción", quien hace poco fue nuevamente hospitalizado.



" José José ha vivido su vida como le ha dado la gana, ha hecho lo que le gustó, lo que quiso siempre, ha vivido pleno, lo de hoy es el remate de muchas vivencias", manifestó Enrique Guzmán a la prensa mexicana.



"Lo veo triste, está luchando pero no hay muchas esperanzas. Él está muy animado pero se va cayendo, de alguna manera sí me he despedido", agregó intérprete de "La Plaga".



Sin embargo, el cantante César Costa opina distinto a Guzmán. Costa explicó que, a su parecer, José José está mejor que antes. "Él personalmente tomó el teléfono y lo sentí bastante bien. Es muy delicada la enfermedad que tiene, en el páncreas es durísimo el cáncer pero hay esperanzas, que es lo último que se pierde".



Como se sabe, José José fue hospitalizado por segunda vez en menos de un mes por problemas de peso.



El programa ‘Al Rojo Vivo’ indicó que se comunicó con el asistente de José José, el cual mencionó que el cantante fue “al centro médico para hacerse una prueba debido a su bajo peso, y que decidieron hospitalizarlo para así suministrarle nutrientes de manera intravenosa y monitorear su peso a diario”.