Karla Luna y el día que Karla Panini le confesó en TV que la traicionó al acostarse con su esposo [VIDEOS]

Karla Luna murió este jueves víctima del cáncer a la matriz, enfermedad por la que luchaba desde el 2012 tras el nacimiento de su último hijo. Sin embargo, la vida de la actriz de 'Las Lavanderas' se convirtió en un verdadero infierno tras descubrir la traición de su mejor amiga Karla Panini, quien mantenía una relación amorosa con su esposo Américo Garza.



Todo se descubrió en el 2014, cuando en pleno programa 'Platanito Show', Karla Panini le confiesa a Karla Luna que se acostaba con su esposo. Sin embargo, la 'Lavandera morena' ya sabía que su amiga se había besado con su esposo en el 2012, pero ella decidió perdonarla.

FAKE FRIENDS/ REAL DIAMONDS 💅🏻🥀 💔 Adiós #KarlaLuna de #laslavanderas ... el cáncer apesta... pero tú eres PEOR #karlapanini #quitamaridos #puta #malparida 😡 Una publicación compartida por Crystal Medina🌙 (@iridescentcrownn) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 6:25 PDT

jajajajaja esta cabron #LasLavanderas y todavia la panini se atreve a meter a dios en todo! Una publicación compartida por Luis Felipe Hurtado Delgado (@lufehu) el 15 de Jun de 2016 a la(s) 4:24 PDT

Todo parecía ser una broma, porque hasta la misma Karla Luna se reía de lo que era la confesión de Karla Panini, pero luego todo se saldría de control y el escándalo se desató días después cuando la hermana de Luna le confesara que encontró mensajes eróticos entre Panini y su esposo.



Esto provocó una serie de enfrentamientos entre Karla Luna, Karla Panini y Américo Garza. Este último salió a la prensa a acusar a su todavía esposa, quien se encontraba en pleno tratamiento de quimioterapia, que era una enferma de celos y hasta la acusó de serle infiel.



El triste espectáculo que tanto Karla Panini y Américo Garza montaron en contra de Karla Luna terminaron por afectar la salud de la joven actriz. Su cáncer avanzaba, pero ella se seguía enfrentando en las redes sociales y en la prensa a la alguna vez fue su inseparable amiga.





La hermana de Karla Luna, posteriormente, mostró en la prensa los mensajes que Karla Panini le enviaba a Américo Garza y en el que se descubrió que de amiga no tenía nada, ya que le exigía al todavía esposo de la actriz de 'Las Lavanderas' que no la tratara bien y, por el contrario, la maltrate y la humille a pesar que esta se encontraba luchando contra el cáncer.



Cuatro años tuvieron que pasar para que Karla Luna descubriera el engaño y para que Karla Panini se fuera a vivir con el ex de su mejor amiga con el que finalmente se casó en septiembre del 2016.



Karla Luna nunca perdonó a Karla Panini y cuando esta se casó con su expareja, la noticia quedó en segundo plano ya que ese mismo mes ella se enteró que el cáncer había vuelto y de manera más agresiva.

En una entrevista a un diario mexicano, Karla Luna sostuvo que "en la única que debes de creer es en ti mismo, si depositamos siempre, no se cualquier cosa en otra persona y esa persona nos falla, se va a caer todo, pero tú nunca te vas a fallar a ti, entonces tienes que creer en ti, tienes que luchar por ti, tiene que luchas por tus sueños, tienes que levantarte de la cama para que no sean solo sueños y que empiece a suceder las cosas”.



En tanto, Karla Panini nunca reconoció que le quitó el marido a su mejor amiga, sino que se enamoró de Américo Garza cuando este se encontraba libre. Jamás pidió perdón. Pero muchos le aseguran que el karma regresará a ella. "En Cristo no hay "karma sólo hay paz, restauración, sanidad, liberación, una segunda vida,y sobre todo amor", respondió a sus detractores el día que se casó.