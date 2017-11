Karla Panini: Su exesposo dice que se lleva muy bien con Américo Garza y pide a los críticos que no ‘piensen en odio’

Óscar Burgos no para de hablar de su exesposa Karla Panini y de Karla Luna, quien murió hace poco más de un mes víctima del cáncer. Y es que a pesar de que lo amenazaron de muerte por referirse a las actrices, el productor mexicano continúa metido en la polémica.

Es así que se presentó en el programa ‘De primera mano’ para hablar sobre la relación que mantienen Karla Panini y Américo Garza, exesposo de la fallecida Karla Luna. ‘Tanto Karla (Luna) como yo no estábamos cerca de nuestras parejas. Ella y Américo estaban ya separados. Karla Panini y yo también estábamos separados. Yo me di cuenta que ellos tenían algo. Luego Luna me dijo que sospechaba algo’, contó.

En ese sentido afirmó que lo que quiere es que los niños crezcan viendo que sus papás viven una historia de amor. ‘¡Nadie te roba a nadie, es la verdad! Para bailar tango se necesitan dos…’, aseguró el ex de Karla Panini.

Por otro lado, dijo que se lleva bien con Américo Garza, actual esposo de Karla Panini. ‘Américo me cae bien, fui a su boda con Panini y platicamos padre. Él se porta chido con Panini y yo a ella la quiero mucho’.

Finalmente envió un mensaje para todos aquellos que se gastan en criticar a Karla Panini por su traición con Karla Luna. ‘No piensen en odio, piensen en amor, y arreglen primero su vida antes de querer arreglar la de los demás’.

Cabe indicar que hace unos días, Oscar Burgos levantó polémica al asegurar que lo estaban amenazando de muerte por hablar sobre la supuesta reconciliación de Karla Luna y Karla Panini. Es así que tuvo que retroceder y guardar silencio para no poner en peligro su integridad.

Cuando la prensa lo consultó sobre la persona que lo había amenazado, el exesposo de Karla Panini se limitó a decir que Monterrey es un lugar peligroso y que ya no hablaría porque tiene mucho temor. ‘Yo te voy a dar una nota a ti que te va servir, pero a mí me puede costar la vida’, dijo.

