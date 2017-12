Kate del Castillo denuncia ser víctima de campaña que denigra su vida íntima [VIDEO y FOTOS]

Kate del Castillo está de mal en peor. Y es que después del escándalo que protagonizó tras asegurar que Televisa prostituye a sus actrices con publicistas interesados en invertir en sus exitosas producciones, la actriz fue víctima de piratas informáticos.

Hace solo unos días, un grupo de hackers accedió a las cuentas personales y equipos de Kate del Castillo para robarle información privada. Es así que filtraron varias fotos íntimas de la actriz donde se muestra en ropa interior y en topless.

Más adelante, Kate del Castillo reveló que los criminales informáticos le pidieron dinero a cambio de que no publicaran sus fotos. “Alguien, que yo ni idea de quién era, me mandó un mensaje diciendo: ‘Si no me das mucha lana, voy a publicar las fotos, mamacita’. Y yo contesté: ‘Pues publícalas, porque me veo divina’”, aseguró la actriz.

Sin embargo, recientemente Kate del Castillo se volvió a referir a las fotos filtradas y dijo ser víctima de una campaña para atacar su moral sexual. ‘Han sido dos años durísimos para mí, donde lo que digo y hago ha sido motivo de ataque y escarnio público’, dijo la mexicana a la revista Quien.

Asimismo, argumentó que el motivo de las agresiones es su condición de mujer. ‘Me han tratado de denigrar de la manera más fácil siendo mujer: atacar mi moral sexual. Desde inventarme una relación sexual con El Chapo, 12 diputados demandándome por racismo hacia la mujer por mi documental y así, pasando por tantas otras cosas más- hasta hackear mi celular’, lamentó Kate del Castillo.

Cabe indicar que Kate del Castillo comenzó a generar polémica luego de estrenar su documental ‘Cuando conocí al Chapo’. Allí, la actriz se atrevió a asegurar que Televisa prostituía a sus jóvenes actrices en cenas con publicistas interesados en invertir en sus producciones.

Luego del destape, conocidas estrellas de la farándula mexicana criticaron y apoyaron a Kate del Castillo. Una de sus principales detractoras fue Carmen Salinas, quien la calificó de ‘malagradecida’ y ‘mentirosa’.

Por su parte, la ex RBD Dulce María dijo haber sido testigo de este tipo de prácticas en la televisión, aunque no mencionó a Televisa.

