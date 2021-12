LO ENCARA. Pamela Franco demuestra una vez más que quiere contraer matrimonio con Christian Domínguez, a quien le dejó en claro que no tiene ningún anillo de compromiso en la mano hasta el día de hoy, pese a que ya tienen una pequeña hija.

Al ser entrevistada por las cámaras de América Espectáculos, la cantante le mandó su ‘chiquita’ a Christian Domínguez al precisarle que si le pide la mano debe ser un momento romántico.

“Este anillo me regaló cuando cumplimos un mes y el aro lo compré yo fruto de mi chamba. Yo le he dicho porque sino, no le digo, palta porque lo va a grabar, así como es él, lo va a grabar y que le diga que no, roche, yo ya le avisé”, recalcó.

Notoriamente avergonzado, el cumbiambero no confirmó que la pedida de mano sea en el 2022, pero aseguró que será el detalle más grande que tenga con la integrante de ‘Puro Sentimiento’.

De igual manera, Pamela Franco sostuvo que si contraen matrimonio significaría un sello para su relación, pues ya hacen sus vidas de casados.

“Es sellarlo más que nada porque ya nosotros vivimos como si estuviéramos casados. Estamos pasando la prueba de fuego que es la más difícil, nos peleamos, pero de ahí...”, dijo entre risas.

PAMELA ARREPENTIDA POR PIROPOS A GATITO ACTIVADOR

Al consultada sobre los tremendos piropos que le lanzó a Anthony Aranda hace unos días en Mujeres al Mando, Pamela Franco se mostró arrepentida pues hizo que sonaran las alarmas en torno a su relación con Christian Domínguez.

“Después ya me puse a pensar y dije ‘cónchale’... yo creo que aquí no es el término que utilicé, se trata de la persona”, dijo la cantante de ‘Puro sentimiento’ en declaraciones para Amor y Fuego, luego de asegurar que el ‘Gatito activador’ de Melissa Paredes tenía una mirada tan penetrante que la hacía salir corriendo.