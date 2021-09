Diana Sánchez le lanzó una advertencia a Gabriela Herrera y dijo que le va a demostrar que a pesar de los 14 años de diferencia y la falta de ritmo, llegará a la final de ‘Reinas del show’ y aseguró que ella solo se preocupa por brindar un buen espectáculo.

“A Gabriela la presentaron como la que se quiere comer al mundo. Yo estoy contenta que tenga esas ganas de querer salir y destruir a todas, pero voy a demostrar que, a veces, ni los años, ni las circunstancias, ni las situaciones, son razones para no atreverse a tomar decisiones que dan un poco de temor. Yo le voy a enseñar que, a pesar que tenemos 14 años de diferencia y que ella está en ritmo bailando, voy a llegar hasta la final”, dijo Diana.

¿Ella es la competidora más fuerte?

Todas tienen cosas muy bonitas, positivas en la pista. Pero yo no voy a perder el tiempo, voy a entrenar, practicar, ensayar, todo lo que sea posible para demostrar que si una vez levanté esa copa, ahora me merezco la corona.

Gabriela comentó que te vio un poco subida de peso, que estás pesada en la pista.

Yo creo que me vi más regia que ella, mucho más ordenada y profesional. El jurado me dijo que me veía elegante, con clase. Soy una persona que ama la danza, respeta la pista de baile y al jurado. Más que verme hermosa y bella para demostrar que soy mamacita, ‘qué rica que soy’, quiero dar un buen show para el público y eso requiere de orden, disciplina y constancia. Si ella es la sensualidad y la lisura, como dicen, yo soy la constancia y el trabajo duro para conseguir todos mis logros. Nunca me he ganado nada con favores, todo me lo he ganado trabajando y eso me hace sentir muy orgullosa.

Crees que Gabriela por ser más joven y ser bailarina profesional se siente segura y confiada de llevarse la corona.

Yo creo que es bueno que tenga esa confianza porque le ayuda a sentirse mejor en la pista, pero creo que es todo lo contrario. A ella la da mucho temor, tiene muchos miedos y más presión porque ella es bailarina y viene trabajando años en eso. Sabe que está compitiendo con personajes de la televisión y ella es una bailarina profesional.

Tiene sus ventajas y desventajas...

No solo ganará la que mejor baila, es la que mejor hace sus presentaciones, la mejor showoman y la que también encanta al público porque la gente percibe la personalidad de cada una. En ese minuto y medio que bailamos, la gente sabe a quién quiere y a quién no. El cariño y el amor del público es muy importante y yo me siento respaldada por el público.

Te criticaron mucho porque declaraste que te gustaría que te recordaran como la ganadora de ‘El gran show’ y te olvidaste de tu paso por ‘Combate’.

Me gusta que me digan chica reality, pero también me gusta y me gusta más que haya sido ganadora de ‘El gran show’. Yo llegué a ‘Combate’ porque vieron en mí a una chica que bailaba, pero con carácter. Quizá si no bailaba no me elegían porque no era la más alta, ni la más cuerpona ni rubia de ojos verdes, solo sabía bailar. Eso me dio en empujoncito para ser la Diana Sánchez que estuvo años en ‘Combate’, pero luego de eso tuve una oportunidad con Gisela y gracias a Dios pude ganar. Me siento contenta y orgullosa que me recuerden como una ganadora de ‘El gran show’.