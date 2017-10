Eduardo Yáñez pagaría miles de dólares por golpear a reportero de El Gordo y la flaca [VIDEO]

El golpe que el actor mexicano Eduardo Yáñez le dio al reportero Paco Fuentes le está costando críticas y dinero. Desde el martes, medios locales e internaciones han tocado el tema y ya se habla de una demanda interpuesta por el periodista del programa de Univisión, El gordo y la flaca.

Parece que las disculpas que Eduardo Yáñez pidió en su cuenta de Twitter no fueron suficiente y ahora tendría que pagar cerca de 200 mil dólares según el programa de espectáculos Ventaneando.

“Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta”, escribió Eduardo Yáñez en su cuenta oficial de Twitter.

Por otro lado, el portal TMZ explicó que no se ha concretado una denuncia. Si Paco Fuentes confirma los hechos y procede a realizar los descargos contra Eduardo Yáñez, este último recibiría una condena de hasta seis meses de prisión y un pago económico.

REACCIONES.

Las disculpas que pidió Eduardo Yáñez en Twitter le generaron otra discusión con otro periodista, Jorge Ramos. Este le escribió “Nada, nunca, en ninguna parte, justifica una agresión a un periodista, venga de un actor, presidente o gobierno. No normalicemos la violencia” y el actor respondió.



“Si esque (sic) ustedes son intocables”, tuiteó Eduardo Yáñez. Las críticas volvieron a aparecer, pues sus primeras disculpas no fueron tomadas enserio.

Si esque ustedes son intocables — Eduardo Yañez (@LaloYanezLue) 12 de octubre de 2017

EL INICIO DE TODO

La noche del martes, Eduardo Yáñez se encontraba en la alfombra roja del servicio Pantaya en Los Ángeles, California. En el evento tuvo que responder a los periodistas, quienes no temieron en preguntarle por su vida privada y los problemas que ha tenido con su hijo. Paco Fuentes fue uno de ellos.



“¿Qué opinas de un hijo que abre un Go Fund Me para pedir ayuda porque choco su carro?”, preguntó Paco Fuentes. Eduardo Yañez, al inicio, respondió con ironía:“Que le den mucho dinero. Tú deberías de cooperar porque eres muy metiche en ese asunto. Tu trabajo no es ser metiche. Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale el dinero guey o ve tú y dile”.

El encuentro continuó. Paco Fuentes estaba respondiendo “nada más te recuerdo que nosotros somos el vínculo entre el…” pero fue interrumpido por el actor. “Tú eres el puro culo. Tú no eres el vínculo de nada y ya no me faltes el respeto…”, continuó el actor. El reportero intentó decir que no le estaba faltando el respeto y fue ahí cuando Eduardo Yáñez no aguantó más y lo cacheteó.