‘Pantera’ Zegarra se mostró emocionado por su ingreso a ‘Esto es bacán’. “Después de cuatro años regreso a un reality y me sentí como en casa. Me reencontré con ‘Zumba’, quien fue uno de mis rivales históricos en ‘Combate’. Es como si no hubieran pasado los años”, indicó.

¿Competirán con ‘Esto es guerra’?

No, lo nuestro es la ayuda social.

¿QUÉ ES ESTO ES BACÁN Y QUIÉNES PARTICIPAN?

“Esto es Bacán”, el nuevo reality de competencia conducido por Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado, llegó a las pantallas de televisión el pasado sábado 13 de agosto a través de la señal de Willax TV.

Cabe precisar que el reality juvenil no es precisamente un programa, sino más bien un nuevo segmento de ‘Sorpréndete’, espacio televisivo que lleva más de dos meses al aire y que está dedicado a realizar labor social.

Durante el primer día de competencia se presentaron a los integrantes oficiales de ‘Esto es Bacán’ . A continuación, conoce quiénes son:

Oscar Benítes Porras, conocido como ‘Zumba’,

Chris Soifer

Bryana Pastor

Andrea Arana

Duilio Vallebuona

Elías Montalvo

Alejandro Pino

Allison Pastor

El nombre de la nueva secuencia muestra a todas luces que estará inspirado en los exitosos programas “Esto es Guerra” y “Combate”, por lo que no se descarta que incluya los conocidos circuitos y retos extremos.

¿En qué horario se emite?

“Esto es Bacán” se estrenará este sábado 13 de agosto a las 7.00 p. m., hora habitual de ‘Sorpréndete’. Se sabe que el programa de entretenimiento tendrá gran parte dedicada a dicha secuencia.

Además de entretener a los televidentes con retos, desafíos e intrigas, el reality tendrá el principal objetivo de realizar labor social para ayudar económicamente a las personas que más lo necesitan.

