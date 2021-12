ARREMETIÓ. Gigi Mitre y Rodrigo González se mostraron indignados con las recientes declaraciones de Dalia Durán, quien ha pedido que dejen en libertad a John Kelvin pese a que meses atrás la golpeó salvajemente. Sin embargo, fue la conductora de ‘Amor y Fuego’ la que explotó contra la cubana.

El popular ‘peluchín’ calificó de enferma a Dalia Durán y le envió un mensaje asegurando que no es su culpa que el cumbiambero no pase la Navidad junto a sus hijos. Según dijo, debe hacerse responsable de sus propios actos.

“Dalia Durán no sabemos si está en negación porque ha cambiado de versión, me imagino que debe estar en una terapia, pero no sabemos qué tan bien le está yendo. Ahora dice que John Kelvin no la violentó, que ha cambiado su denuncia. No sabemos si por la Navidad ella está invadida por este sentimiento de ‘por mi culpa mis hijos no podrán ver a su papá’”, dijo.

Su compañera Gigi Mitre tuvo un comentario diferente y arremetió contra la cubana. Precisó que está llena de ira por lo que ha dicho, pues “todos los agresores deberían pudrirse en la cárcel”.

Gigi Mitre explota contra Dalia Durán por pedir que John Kelvin salga de la cárcel: “Es una reverenda tonta”. Video: Amor y Fuego

“Yo pienso que es una reverenda tonta, que es una tomadura de pelo todo lo que está diciendo, toda la gente que la apoyó, toda la gente que se preocupó por ella, que movió cielo y tierra para que ahora venga a decir que no la violentó cuando vino reventada. ¿Sabes cuánto sufren las mujeres lo que ella ha pasado? El chibolín le dio chamba, le dio departamento y ahora resulta que no me violentó”, dijo exaltada durante la transmisión en vivo de su programa.

Rodrigo González al escucharla intentó calmarla, sin embargo, Gigi continuó despotricando contra el ex co-conductora de ‘Hoy es sábado con Andrés’.

“A mí de verdad me da rabia, me da cólera porque si vamos a sindicar a todas las mujeres que hacen eso y supuestamente mienten, entonces la que debería ir presa es ella, pero como nosotros hemos visto lo reventada que estaba a mí sí me da rabia que trate de hacerse la ser de luz”, refutó.

DALIA DURÁN PIDE LA LIBERTAD DE JOHN KELVIN

En una entrevista a Trome, Dalia Durán afirmó que muchas personas la pueden criticar por pedir la libertad de John Kelvin, tras denunciarlo por violencia familiar y violencia sexual, pero ella está pensando en sus hijos, quienes la están pasando muy mal por la ausencia de su padre.

¿Lo has perdonado de corazón?

Sé que dentro de él no todo es malo y no volvería a hacerme daño. Jamás en mi mente pasó que esto llegara a tanto, y cuando uno reacciona dice ‘por qué permití que pase todo esto’.

¿No te dejaron entrar a la audiencia porque estás mal emocionalmente?

Nada que ver, yo tengo terapia y estoy bien. Mis hijos no están bien. Yo estoy tranquila, acá no hay dependencia emocional ni económica. El mejor regalo para mis hijos sería que puedan abrazar a su padre en Navidad y también para John.