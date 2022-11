Giuliana Rengifo se presentó este viernes en el programa de Rodrigo González para hablar de su relación con Eduardo Rimachi, luego que la cantante Arantxa Mori, de la agrupación ‘Vanessa y las tremendas de la cumbia’, la acusara de haberse metido en su relación.

Según la cumbiambera, Arantxa solo quiere pantalla. “ Quieren chamba, ya pues, con esto te voy a dar trabajo hijita, de verdad, la trayectoria que yo tengo te la quisieras ganar, por favor, cuenta tu verdad, la verdad que tú sabes y que los tres sabemos. Y si yo no hablo más es por un tema de respeto a la familia de él, que me quiere mucho y yo también”, dijo de manera contundente.

Asimismo, aseguró que está cansada que sigan hablando de ella, aunque no piensa demandarla por difamación. “Ella sabe perfectamente cómo se mueven estas fichas del show y Vanessa también lo sabe, de verdad chicas, trabajen, produzcan”, aseveró Giuliana Rengifo.

GIULIANA RENGIFO HABLA DE SU BRASIER

Finalmente, Giuliana Rengifo se refirió al brasier que habría encontrado Arantxa en el departamento de Eduardo Rimachi. “No es mío, yo me operé hace bastante tiempo y no uso brasier desde que me operé. Mis senos eran muy grandes y ahora no uso”, dijo la cantante.

