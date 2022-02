Giuliana Rengifo ‘se amistó’ con Maricarmen Marín: “No somos amigas, pero hemos conversado”

En una reciente entrevista con Janet Barboza, Giuliana Rengifo rompió su silencio tras la supuesta enemistad que mantenía con Maricarmen Marín, desde hace varios años. La cantante aseguró que conversó con la ‘Dulce princesita’ y limaron asperezas.

“Con Mari hemos tenido comunicación, no somos amigas, pero respeto mucho hasta donde hemos llegado, sea de la forma que uno llegue. Ella es una representante de nuestra cumbia. Ha sabido mantenerse que es lo más difícil”, dijo Giuliana Rengifo.

Como se recuerda, Giuliana Rengifo había mencionado que, desde que Maricarmen Marín ingresó a Latina, se había prohibido su ingreso a dicho canal. Sin embargo, parece que los problemas mediáticos quedaron en el pasado.

“Yo nunca he sido amiga de Mari, cuando ella estaba en Agua ella y yo iba tras escenarios tuve algunos percances con ella que no lo contaré porque quedaron en el pasado, pero hicieron que yo tome distancia y no tenga una buena imagen . Ahora hemos madurado con los años. Ella ahora es mamá, hemos podido conversar ya mucho más maduras , centradas. Todo bien con ella. Le deseo lo mejor, su bebé está hermosa”, precisó.

Giuliana Rengifo ‘se amistó’ con Maricarmen Marín (VIDEO: INSTAGRAM)

PELEADA CON MARISOL

Giuliana Rengifo reveló que tuvo una mala experiencia con Marisol por un hombre, del que no quiso revelar su identidad. Según indicó, ‘La faraona’ habló cosas negativas de ella.

“Fue un tema de pantalones, la señora se sintió celosa. Ella habló cosas negativas de mí y eso no me gustó. Desde ahí decidí dejar las cosas ahí (...) No puedes defender a un perro cuando sabes que te la hizo a ti, entre mujeres debemos cuidarnos. Lo primero que hacen es atacarte y la gente que no está informada se lleva un mal concepto”, precisó.

Finalmente, Giuliana Rengifo precisa que Marisol la bloqueó de sus redes sociales y nunca volvieron a cruzarse en un escenario.