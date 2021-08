IMPACTA. La popular ‘chinita’ es la gran revelación en el programa de Gisela Valcárcel. Jazmín Pinedo deslumbró a todo el jurado de ‘Reinas del Show’ al bailar y cantar ‘Mujer Latina’ de Thalía.

“Yo siempre me veo en la final, con la corona puesta todas las mañanas cuando me veo en el espejo, pero no está fácil, eso también es importante mencionarlo”, dijo Jazmín al ser consultada si se ve en la final del reality show.

La también conductora de televisión señaló que ser un artista implica tener muchas ganas, empeño y fuerza, sin embargo, todo dependerá del jurado del concurso.

TROME | Jazmín Pinedo en Reinas del Show (América)

“Disfruté un montón mi participación, me sentí feliz, lo disfruté. Era la primera vez que yo bailaba con Diego porque ya me han cambiado de bailarín tres veces. Estaba preocupada por eso, pero al final hicimos un buen match”, sostuvo a ‘Reinas del Show’.

“Todos los chicos son aquí unos capos, siempre nos están guiando y tratando de sacar mejor de nosotras. Hoy salió esa vedette que tenía guardada en el armario y que estaba bien empolvada, lo disfruté bastante”, agregó.

Al ser consultada por las nuevas sentenciadas, sus compañeras Milena Zárate y Carla ‘Cotito’ Rueda, la ‘chinita’ remarcó que sabe lo que se siente pues ha estado en las mismas circunstancias dos veces.

“Es difícil, yo he tenido la oportunidad de estar en sentencia dos veces y no es fácil. Tienes mucha presión, adrenalina, mezclada con nervios, con preocupación, es como un vaivén de emociones”, finalizó.