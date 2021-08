CONTENTA. Jazmín Pinedo olvidó su enfrentamiento con Latina y el medio millón de soles que debería pagar, para meterse de lleno a su participación en ‘Reinas del Show’. La popular ‘chinita’ habló de los mejores momentos en la pista de baile y también sobre su expareja Gino Assereto.

La conductora de televisión no descartó la posibilidad de invitar al papá de su hija para que la apoye si vuelve a quedar en sentencia. Incluso, señaló que podrían bailar Gino, su hermano Jota Aseretto y Patricio Parodi porque tienen en común ‘los pies izquierdos’.

Jazmín Pinedo asegura que Gino Aseretto podría reforzarla en la pista de baile de ‘Reinas del Show’

“Puede venir, pero ¿bailar? Yo le dije ‘oye, podría ser que me des la mano en alguna sentencia” (Espero que ya no me vuelvan a sentenciar, pero si se diera la posibilidad) y me dijo ‘yo voy, pero no te voy a dar la mano, yo no bailo’”, dijo entre risas ‘la chinita’.

Al ser consultada por el amor que aún siente por Gino, Jazmín Pinedo dejó en claro que el cariño hacia el papá de su hija está intacto. Según dijo, toda su familia le tiene un aprecio especial.

“Nadie mejor que él sabe exactamente lo que hay en mi mente y todo lo que hay en mi corazón. Él sabe que mi cariño hacia él es excepcional. Jota y él están aquí solos, la mayoría de su familia vive en Canadá, yo he sido un apoyo para ellos, al igual que mi mamá y mi familia porque en mi familia los consideran como hijos a ellos, independientemente que él haya estado conmigo o no”, sostuvo.

