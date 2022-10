La cantante Jessy Kate dijo que no tendría una cuenta en ‘Onlyfans’ porque está enfocada en su carrera musical y no es de las artistas que les gusta hacer escándalo ‘ni mostrar nada’ . Ella se encuentra trabajando junto a su grupo ‘La Potra y Orquesta’ y desea que la identifiquen por su talento.

“Los seguidores me escriben y piden el ‘Onlyfans’, pero estoy llevando mi carrera por el lado artístico, sin hacer escándalo ni mostrar nada. No estoy en contra de quienes lo hacen, pero me respeto y no creo necesario abrir una cuenta porque estoy enfocada en mi carrera musical, quiero que el público me identifique por mi talento”, dijo la cantante.

Ahora te llaman ‘La Potra’, ¿cómo te va en tu carrera?

Sí, ahora somos ‘La Potra y Orquesta’ porque tocamos varios géneros musicales y te cuento que pronto sacaré mi primer tema. Me está yendo bastante bien.

SIGUE SOLTERA

Recordemos que hace unos días Jessy Kate nos contó que está soltera y le gustaría que alguien la conquiste, pues las noches son muy frías.

“Mi corazoncito sigue solo, estoy soltera y enfocada en mi carrera como artista. Pero no descarto que alguien conquiste mi corazón, con este frío necesitamos de un buen apapache. Las noches son muy frías”, señaló la cantante.

¿JESSY KATE SE BURLÓ DE SHIRLEY CHERRES?

La cantante Jessy Kate dijo que le causó risa enterarse de que la exporrista Shirley Cherres también busca ingresar al mundo del canto, y que ‘arrugó’ demostrarlo en vivo en el programa de Magaly Medina. Asimismo, detalló que ya ha colgado las tangas y que Dalia Durán debe de prepararse mucho para hacer un show sensual en discotecas.

“No sabía que Shirley (Cherres) también cantaba, pero me dio risa ver cómo ‘arrugó’ en el programa de Magaly Medina, porque el que canta lo hace a capella sin problemas en cualquier lugar... o se olvidó su pista, ja, ja, ja”, dijo Jessy Kate, quien desde hace meses lanzó su agrupación ‘Magia Tropical’.

¿Crees que tenga talento para la música?

Bueno, su incursión a la música sorprende, es raro, pero para la música no hay edad. Espero que se haya preparado bien y tenga una buena propuesta para el público. Ojalá que no sea nada improvisado porque las críticas siempre son duras.

Quién también anunció que iba a cantar en un show fue Dalia Durán, pero solo terminó bailando, ¿qué opinas?

Todos hemos visto a una mujer triste y que sufría mucho cuando Dalia aparecía en pantallas, pero ahora sorprendió con su cambio. Sin embargo, tiene que prepararse para dar ese tipo de shows en lencería, pues cada quien tiene derecho a ganarse la plata trabajando.

