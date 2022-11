Jorge Henderson afirmó que hay toda una nueva generación que lo conoce por ‘Yo soy’ y está muy agradecido por el cariño del público. Afirma que hoy tiene harta chamba y está aprovechando al máximo ‘esta segunda oportunidad’.

“La verdad es que tengo mucho trabajo. Lo que pasa es que sí ha sido un fenómeno muy especial esto de que pasó la pandemia y comenzaron los eventos. Hay semanas en la que no he parado, es una locura”, señaló.

La pandemia fue un punto de quiebre para todos.

Sí, claro. Pasamos momentos muy difíciles todos. Yo soy un inmunosuprimido por mi trasplante (de hígado). Entonces a mí, los cirujanos me llamaron para pedirme por favor que no saliera de mi casa para nada porque en un principio no se sabía que era realmente este virus (Covid), ni qué iba pasar y cuando se iba terminar. terminar.

Entonces, siente que esta es como una segunda oportunidad.

Sí, es una segunda oportunidad en la que hay que ponerle todas las ganas, y hay que aprovecharla al máximo.

La gente aún lo recuerda por Enhorabuena, ¿no?

Estoy agradecido de que Enhorabuena haya calado tanto el corazón de la familia peruana porque no hay taxi o sitio donde esté en que la gente no me diga Enhorabuena. Incluso, me cuentan que veían el programa a escondidas, los sábados y domingos, porque para esa época salían unas escenas fuertes de Yuri o Daniela Romo, que ahora no son nada.

Fue importante para usted ser parte de la despedida de Yo soy.

Para empezar, debo decir que estoy muy agradecido con la gente de ‘Rayo en la botella’, con toda la productora, me trataron con un gran respeto y un cariño, que locura. Pero, así como gritan Enhorabuena, la gente también me reconoce por Yo soy y los comerciales.

Digamos que hay toda una nueva generación que lo conoce por Yo Soy...

Así es. Los niños o jóvenes que veían Yo soy le preguntaban al padre ¿quién es ese señor? y él les responde: “Ese señor en los 80 entrevistó a Juan Gabriel, a otros artistas’. Entonces, se fusiona dos generaciones.

Usted también formó parte de ‘La Voz Senior’, ¿por qué cree que no tuvo tan buena sintonía?

Bueno, lo que pasa es que la competencia en la televisión es fuerte. Yo siento que ‘La voz senior’ ha sido un fenómeno, con un final tan bello y emocionante, pero a muchos le gusta el escándalo y eso es lo que vende.