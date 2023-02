SACA PECHO. Juliana Oxenford decidió respaldar a Shakira por lanzar una canción junto a Karol G donde ambas demuestran haber superado la página con sus exparejas. La periodista utilizó sus redes sociales para llamar “genia” e idolatrar a la artista colombiana, sobre todo cuando Yaco Eskenazi dijera abiertamente que es una “terrible tóxica y despechada”.

“Por qué una mujer no debería, a través de su música, usar su talento para reclamar/desnudar su dolor/vengar una traición? Puede que para muchos Shakira le esté dando demasiado bola al ex. Sin embargo, ella y solo ella, es quien debe decidir si sigue o no ”, inició diciendo la comunicadora.

Pero ahí no quedó todo, la conductora de ‘Al Estilo de Juliana’ tildó de machistas a las personas que consideran que la cantante colombiana está actuando por despecho. Precisó que es una mujer inteligente por “facturar”, pese al dolor que siente.

“ Me resulta alucinante leer a tanto machista (hombres pero también mujeres) diciendo que no debería mostrar su despecho y encima facturar . A mí, por el contrario, me parece que es una genia. No solo porque es una mujer brillante y virtuosa, sino porque con su música (repito, que desde hace rato no me gusta) está sanando más que con horas de terapia. Encima, anda facturando como loca”, precisó.

Juliana Oxenford responde indirectamente a Yaco Eskenazi por decir que Shakira es despechada. Foto: Twitter

JULIANA GRITA SU ADMIRACIÓN POR SHAKIRA Y KAROL G

La periodista Juliana Oxenford también aprovechó la oportunidad para gritar su admiración hacia las colombianas Shakira y Karol G, quienes son un boom ante la nueva canción “TQG”.

“ Una mujer que sufre y lo dice abiertamente, no es una débil . Al contrario, creo que Shakira tiene los ovarios muy bien puestos. Con respecto a la cómplice de su último éxito, la conocía poco, pero desde ya me declaro fan de la “Bichota”... Definitivamente, Piqué no podrá tapar, nunca en su vida, ninguno de los últimos cuatro golazos de Shakira”, manifestó.

¿QUÉ DIJO YACO ESKENAZI SOBRE SHAKIRA?

NO LO ACEPTA. Yaco Eskenazi marcó su distancia de Shakira por continuar haciendo canciones en referencia a su expareja Gerard Piqué. El conductor de ‘Estás en Todas’ sorprendió EN VIVO a Natalie Vértiz al revelar que, para él, la cantante colombiana es una “tóxica y despechada”.

“ Yo siento que es una terrible tóxica, yo amaba a la Shakira del disco rosadito y el de pies descalzos , de ahí en adelante ya no soy tan fanático. Esta versión de Shakira de despecho no me gusta . Yo no veo a Piqué ofendido ah... Mostró cómo la ha superado ah, superadísima está”, precisó.