Ya lo olvidó. Karla Tarazona quiere dejar atrás su pasado y prefiere evitar de su expareja, Rafael Fernández. La conductora de televisión brindó una entrevista a un conocido medio local y dejó en claro que prefiere centrar su vida en sus proyectos.

“¿Tu separación fue lo peor del año para ti?” le preguntaron a la exmodelo, a lo que respondió: “Sin comentarios, realmente no me interesa, volteé la página. Nada que decir de lo que no me suma, estoy en otra ahora, relajada, con salud y trabajo”

Cuándo le preguntaron si tiene comunicación con el empresario, dejó en claro que no quiere saber de personas que son parte de su pasado, ya que aprendió a ser feliz sin nadie al lado.

“Con nadie de mi pasado, te repito, ya están enterrados y olvidados. Solo me importa las personas que me aman y punto. Siempre por sobre todas las cosas estaré yo, mi felicidad no depende de nadie, hoy por hoy, sé lo que merezco”

Sin embargo, no descarta volver a encontrar el amor: “Jamás, soy terca. Nunca dije que le cerré las puertas al amor. Eso sí ahora tendré cuidado, tomaré todas las precauciones, no quiero volver a tropezar”, expresó Karla.

Karla Tarazona le envía mensaje a John Kelvin: “Así me lo haya chapado, a mí nadie me va a callar”. Video: Panamericana

