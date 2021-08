Laurita Pacheco abrió restaurante de comida arequipeña y cantará cumbia

La arpista Laurita Pacheco, sigue demostrando que es una mujer de retos y que siempre persigue sus sueños. A pesar que en el 2020 un incendio arrasó con su casa, instrumentos y vestuarios, se separó de su esposo y a ella y toda su familia tuvieron Covid -19 nunca bajó los brazos. Ahora ‘La reina del arpa’ acaba de inaugurar su restaurante especializado en comida arequipeña.

“Estoy muy contenta, abrimos hace unos días y estamos teniendo muy buena concurrencia, buenos comentarios de la sazón. El pastel de papa y el rocoto relleno se terminan al toque, el costillar también es bien pedido”, dijo la cantante.

¿Tú cocinas?

No. Tengo mis cocineras expertas, una de ellas mi madre, especialista en comida arequipeña.

¿Cómo se llama el restaurante?

‘Las Chombas Arequipeñas’ y queda en la Av. Santa Rosa, esquina con la Av. El Sol, en San Juan de Lurigancho.

Tener tu restaurante siempre fue uno de tus grandes sueños...

Sí, desde que llegamos a Lima hace 20 años, solo que el trajín de mis presentaciones no me lo permitía. Ahora con esto de las restricciones por el coronavirus he tenido tiempo de ajustar los detalles. Yo misma estoy atendiendo a los clientes por ahora.

A pesar de los momentos difíciles que pasaste el año pasado has salido adelante...

Sí, como todo en la vida. No hay que bajar los brazos.

¿También estás alistando un nuevo disco?

Si algo bueno me dejó mi paso por ‘El artista del año’ fue que me di cuenta que puedo hacer otros géneros musicales. Así que será un disco de huayno y cumbia.

Ya está listo para su lanzamiento.

El audio está totalmente terminado. Estoy buscando algunos auspiciadores que puedan ayudarme para la realización del video, que será muy distinto a lo que se acostumbra a ver.

Has retomado los shows presenciales.

Sí, estuve con Fabiola de la Cuba en un concierto por el 28 de julio y en el aniversario de Surquillo. Fue hermoso reencontrarse con la gente.

Debió ser emocionante volver a pisar el escenario y reencontrarse con el público.

Ver a la gente en vivo da calor al alma del artista. Es muy emocionante y gratificante ver que te tienen tanto cariño, aprecio. La verdad, ahora uno valora más esas cosas que antes me parecían normales.

¿Extrañabas ese contacto con la gente?

A parte de ser un trabajo el público es parte de nuestra familia, cantamos juntos, en cada letra nos contamos nuestros problemas, lloramos, reímos, es lindo. Ahora en agosto nos vamos para Juliaca y Bolivia con nuestra nueva producción.

