Lesly Reyna usó su redes sociales para gritar su soltería, luego que su esposo trans, Aleck Acaiseid, deslizara en Instagram que su relación terminó, aunque le agradeció por todo el apoyo que le brindó durante su transición de cambio de género.

A través de cuenta de TikTok, la exmiss Perú le envió varios mensajes a su aún esposo, con quien se casó hace varios meses en Estados Unidos. “¿Sufrir por ti? Si tú no me mereces y ni yo te necesito” , escribió junto a un video suyo bailando de manera muy sensual.

Asimismo, aseguró que ya le pasó la depresión y el ‘capricho por su ex’. “Cuando vuelves a la soltería y te sientes ultra sola, ultra rica”, acotó la modelo en otro sexy TikTok, que grabó durante el último feriado del 29 de julio.

“Tú ya tuviste tu pase VIP conmigo y no me valoraste, ahora mírame desde general” , agregó Lesly Reyna, demostrando que ya dejó en el pasado a Aleck Acaiseid.

Lesly Reyna usó su cuenta de TikTok para asegurar que ya dejó en el pasado a su esposo Aleck Acaiseid, quien no la valoró.

ESPOSO DE LESLY REYNA CONFIRMA SU SEPARACIÓN

Aleck Acaiseid, el esposo trans de Lesly Reyna, usó sus redes sociales para confirmar, de manera indirecta, que terminó su relación con la ex Miss de Jessica Newton. A través de sus redes sociales, envió un extraño mensaje en el que asegura que quizá mañana tengan distintas parejas pero siempre la considerará como una persona que cambió su vida.

“Me puedo enamorar de otra persona mañana tal vez, o ver a Lesly con otra pareja o yo puedo tener otra pareja pero la flaca sí me cambió la vida, me dio una vida nueva. Creo que sin ella no estaría haciendo muchas de las cosas que estoy haciendo ahora, no me atrevería a hacer tantos cambios”, acotó el chileno en referencia a su proceso de cambio de sexo.

En ese sentido, aseguró que Lesly Reyna lo ayudó mucho para tomar la decisión y en su transición. “Me empujó a algo que yo siempre quiza y no me atrevía solo y se lo debo en gran parte a ella”, acotó Aleck Acaiseid.

Finalmente, aseguró que ambos pueden tener mil defectos y quizá no funcionen como pareja pero siempre procurará tenerla cerca. “Es de las personas que quieres tener en tu vida, no sé si como pareja, pero sí, de las personas que hay que tener en la vida”, refirió sobre su aún esposa, Lesly Reyna.

