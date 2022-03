La cantante criolla Lucía de la Cruz lamentó que la salsera Brunella Torpoco haya anunciado su retiro temporal de los escenarios debido a las amenazas que ha recibido y espera que puedan esclarecerse su denuncia, porque es una chica muy talentosa.

“Es una pena que estén sucediendo cosas como estás, Brunella es una chica joven y muy talentosa, la quiero mucho y siempre le voy a desear lo mejor. Yo espero que pueda volver pronto a los escenarios, que siempre vaya por el buen camino y que sea la Brunella que conocí hace unos años, muy sencilla y sin malas influencias”, enfatizó la criolla.

¿Entonces, has limado asperezas con Brunella Torpoco?

Yo no guardo rencor ni odio en mi corazón, yo siempre perdono a las personas que quiero, y espero que ella supere este momento y siga creciendo porque es muy talentosa.

Hace poco empezaste la celebración de tu 62 aniversario, ¿qué novedades se vienen?

El próximo 2 de abril realizaré un nuevo show en La Estación de Barranco junto a mi heredero Christian, y tengo algunas sorpresas. Luego, me iré a Chile y México, donde me esperan desde antes de la pandemia.

Muchos esperan verte en un escenario con tus colegas...

Es un sueño que tengo y este año lo haré realidad para juntarme con las que quedamos, como Eva Ayllón, Bartola, Cecilia Bracamonte y Cecilia Barraza. Una generación que ha hecho disfrutar a un país.

A ti también te gusta la salsa, ¿qué artistas jóvenes te gustan?

Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia, Cielo Torres y Amy Gutiérrez son voces lindísimas, y están forjando su camino. Es difícil pero veo que tienen aceptación del público, y siempre deben recordar que la humildad es lo más importante.

‘NO SOY SUGAR MAMI’

La criolla Lucía de la Cruz afirmó que nunca ha sido una ‘sugar mami’ ni ha mantenido a ninguna de sus exparejas, a pesar de que siempre hayan sido menores que ella. Además, la cantante nacional lamenta que las nuevas medidas del gobierno adelantando el toque de queda para las 11 de la noche, afecten directamente a los artistas.

“Las mujeres pueden hacer con su plata lo que deseen, pero no estoy de acuerdo con las ‘sugar mami’ porque no hay que pagar por amor. Por ejemplo, yo nunca he mantenido a ninguna de mis exparejas, a pesar, que han sido menores que yo”, indicó la cantante criolla, Lucía de la Cruz.

¿Por qué te parece mal?

El amor siempre debe ser desinteresado, en todo caso, que solo sea un vacilón. Hoy en día veo que muchas mujeres mayores salen con chicos menores y es normal, porque el amor no avisa cuando llega, simplemente aparece y hay que disfrutarlo.