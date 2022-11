FUERTE. Magaly Medina no dudó en cuestionar a Gisela Valcárcel por ofrecerle ayuda a Dalia Durán luego que se presentó en su programa. La ‘urraca’ recordó que el caso de la cubana se dio en el 2021 y que este unió a varios canales para ayudarla.

La conductora de Magaly TV: La Firme remarcó que la ‘señito’ no se hizo presente cuando Dalia Durán se mostró golpeada y denunció por agresión a John Kelvin.

“Ahora quiere ser la salvadora (...) Tú dónde estabas cuando a ella le rompieron así la cara, cuando ella acusó a su marido de haberla violado, dónde estabas, en televisión, claro, ¿alguna vez ofreciste ayuda?, gente de otros canales ofreció su apoyo y tú donde estabas, desconocías el asunto, porque ella no bailaba en tu programa, no te importaba, porque no tenías un programa donde esta historia estaba en este punto”, dijo.

Magaly Medina espera que Gisela Valcárcel cumpla con promesa a Dalia Durán

Durante ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel le ofreció apoyo a Dalia Durán luego que John Kelvin fue liberado, la ‘urraca’ indicó que espera que esto sea así.

“Ojalá le dé apoyo legal, porque Dalia necesita todavía apoyo legal, apoyo psicoterapéutico, necesita todo tipo de apoyo, ojalá cumplas Gisela”, manifestó.

