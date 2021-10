En la edición del miércoles de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina no se quedó callada y arremetió con duros calificativos por las polémicas declaraciones de Diego Val hacia su programa.

Y es que, el ex participante del “Artista del Año” tuvo duros calificativos hacia el programa “Magaly TV La Firme”, tras haber tenido un impase con uno de los reporteros del magazine de espectáculos.

“De repente me expresé de mala manera, pero ustedes tienen que entender que cuando tienen prensa de mie*** como el programa de Magaly, el cual lo único que quiere es hundirme, tratar de denigrar todo mi trabajo”, manifestó en su cuenta de Instagram.

La respuesta de Magaly

Tras eso, Magaly Medina explotó y le dijo lo siguiente a Diego Val. “Este chico parece que se ha ofendido porque hemos puesto los insultos que le hace a nuestro reportero y arremetió en sus redes contra nosotros y nuestro reportero que solo cumplía con su trabajo.

“Esa prensa de “m”, como la llamas entretiene a mucha gente, las personas se divierten y nos olvidamos de los problemas en la hora y cuarto que dura este programa, porque sino no tendría una audiencia, le estás faltando el respeto a la gente que nos ve noche a noche, a los peruanos que no ven en el mundo y les mando un gran saludo y mi agradecimiento eterno. Ese alucinado tiene el ego del tamaño del mundo. A veces el ego les hace no pisar tierra firme”, manifestó Magaly.

Diego Val en una parte de su video manifestó que Magaly manda reporteros a seguirlo en Miami. Ante esto, Magaly respondió: “Y él dice, ¿imagínate que manda reporteros a seguirme en Miami? Oye, tú crees que voy a llamar a reporteros y voy a gastar mi plata que no tenemos de mi caja chica en dólares y pagarle a reporteros para que te sigan. ¡No por favor, Diego Val pisa tierra! Por ti, no pagaría ni un real para que te sigan. Las veces que hemos tenido videos tuyos de la gente que está en un Mall o una tienda nos lo mandan a nuestro chisme fono. Yo he pagado por cosas más interesantes, he pagado a reporteros en Miami, por ejemplo, cuando descubrimos el romance de Tilsa y Jackson Mora en una playa. Pagamos porque necesitábamos los servicios de un paparazzi, ya que nadie los había visto chapando en el agua. Eso si ameritaba, pero a ti Diego Val, el trabajo enaltece al hombre, lo que pasa es que a él le enoja que lo ponchamos vendiendo carros y si no eres conocido ahí para cantar tienes que trabajar para ganarte la plata”, comentó Magaly.

“Las personas han visto las imágenes. Nosotros acá no mentimos, sabemos porque eres famoso, de verdad no le has ganado a nadie. En el año 2012 nos dijiste que te ibas a participar en un proyecto y nada. Además él dice este programa de porquería, pero cuando él viene a cantar no es un programa basura. Estamos acostumbrados a la mediocridad de muchos en la farándula. ¿A quién le ha ganado Diego Val para empezar?”, sentenció.

