¡FUERTE! Magaly Medina sepultó a Rodrigo González, el popular ‘Peluchín’, y afirmó que es un “angurriento” que solo busca portadas. Los examigos han protagonizaron dimes y diretes los últimos días.

En entrevista con Trome, la ‘urraca’ remarcó que ella no contestará a todos los ataques que recibe, y que la única persona que está a su nivel para “pelearse” es Gisela Valcárcel.

“Mira, no voy a contestarle a cada persona que se agarre de mis faldas para tener un poco de protagonismo (…) A mis enemigos los escojo yo, ellos no me escogen a mí, para nada. A mí déjame con Gisela, que por lo menos con ella estamos en el mismo level, ja, ja, ja”, expresó.

¿Qué pasó con Rodrigo González y Magaly Medina los últimos días?

Los últimos días Peluchín lanzó fuertes comentarios contra Magaly Medina y rating en ATV, esto luego que Andrea Llosa afirmó que muchos querían el colchón que ella dejaba tras terminar su programa. No obstante, la ‘urraca’ afirmó que ella y su equipo trabajan por el rating, y que no le debe nada a un “colchón”.

“Hay gente que sí manipula sus cifras, porque les conviene y les duele que les digan la realidad, pero ahí están los números. Yo todos los días trabajo por mi rating y se ven los resultados. Siempre quiero más y en eso estamos trabajando mi equipo y yo. Y como ya dije, no le voy a dar tanta cabida a tantos angurrientos que quieren un poco de titulares en los diarios”, expresó.

