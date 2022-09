Magaly Medina se mostró afectada con la situación que está viviendo Katerine Tapia, la esposa del notario ampayado con Giuliana Rengifo. Este martes, al iniciar su programa, la urraca aseguró que mostraría las pruebas que tiene sobre la investigación que le iniciaron a Paul Pineda de la mano de la madre de sus hjos, quien habría denunciado que la cumbiambera se metió en su relación.

Luego de regresar de su primer corte, la conductora de Magaly Tv La Firme reveló que la abogada y fiscal se comunicó con ella durante los comerciales y se mostró movida psicológicamente. “Quiere mantenerse al margen después del ampay, es una señora que me dice que está muy dolida y es comprensible, parece que confió en su esposo, quiso salvar su matrimonio. Ella no quiere comportarse al mismo nivel que él, yo entiendo totalmente. A esta señora le han roto el corazón, y nosotros tenemos todo de verdad, hemos sido testigos de un largo sufrimiento” , aseguró.

Finalmente, volvió recalcar que su equipo graba todas las conversaciones con sus entrevistados por temas de seguridad y como único respaldo cuando alguien los acusa de mentir. “Esta historia la hemos seguido desde fines de julio, tenemos todo agosto y setiembre”, anunció la periodista.

MAGALY MEDINA REVELA CHATS CON ESPOSA DEL NOTARIO

Magaly Medina explotó con todo contra Katerine, la esposa del notario Paul Pineda, quien fue ampayado por sus investigadores besándose con Giuliana Rengifo pese a seguir casado con la madre de sus hijos. La urraca lamentó que la mujer se haya pronunciado diciendo que su programa le ofreció dinero a cambio de darles una entrevista, asegurando que ya estaba separada cuando su esposo salía con la cumbiambera.

La conductora anunció que tiene cientos de chats y varias horas de conversación con la esposa de Paul Pineda y se animó a leer uno de los diálogos que su reportero entabló con ella. “Señor... confío en su discreción. Me vi en la desesperación de escribirle pues esta mujer es una sinvergüenza, mis hijos mayores no me perdonarían haberme comunicado con ustedes y también tengo un trabajo que me impide escándalos. Le pido no grabar ninguna de nuestras conversaciones para no tener un problema mayor del que ya tengo. Estoy segura que tiene una relación con esa interesada que trajo hasta mi casa”, leyó la periodista solo ‘para empezar’.

Magaly aseguró que generalmente son muy discretos en su programa y que muchas veces las mujeres usan a sus investigadores como una ‘válcula de desfogue’ para canalizar sus problemas. “A veces las personas son débiles, manipuladas por los maridos, por los hijos, por los jefes y durante años las han hecho sentir tan poquita cosa. Hay hombres que se han encargado de demostrarles a sus esposas que son tan poderosos que las pueden destruir, diciéndoles que les van a quitar todo y las mujeres se asustan, aún siendo profesionales, se asustan porque no han desarrollado confianza, amor propio, piensan que es normal tener un marido maltratador, que les ponen los cachos, perdonan y perdonan”, acotó la urraca.

En ese sentido, aseguró que lamenta mucho lo sucedido en este caso pero cuando cuestionan la integridad de su programa y la naturaleza de sus ampays, ella se ve en la obligación de defenderse. “Las horas de conversación que tengo si es necesario las voy a poner al aire y todo lo que tengo, se los voy a mostrar y les voy a explicar por qué lo voy hacer. No soy una agencia de detectives pero tampoco me gusta sentirme utilizada”, sentenció la conductora de Magaly Tv La Firme.

