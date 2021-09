La actriz María Grazia Gamarra regresó a la actuación como la abogada Marisabel Baca en la novela ‘Luz de luna’, afirma que fue una sorpresa que le propusieran este personaje y aceptó al toque porque quería reencontrarse con su público.

“Tenía muchas ganas de volver en algún momento a la tele, pero no pensé que sería tan rápido. De hecho me escribieron para el proyecto, creo que fue un miércoles y me dijeron sí tenía ganas de empezar el lunes. Les dije que sí, para mí ‘Del Barrio’ es como una familia, los conozco hace un montón de tiempo y contenta con la oportunidad de volver. Serán pocos capítulos porque tengo una bebita de un mes y otra de 2 añitos”, contó.

¿Te has sentido cómoda?

Estoy contenta, el personaje (es la abogada Marisabel Baca) es chévere, el grupo es bacán. A parte también es un poco difícil reincorporarse a un proyecto que ya está armado, con el grupo que ya se conoce de hace un montón de meses, pero te soy sincera todo fue tan rápido que no me dio tiempo ni siquiera de pensar en eso.

Cómo haces con tus hijas, sobre todo teniendo una bebita de un mes.

Me saco leche todo el tiempo y se quedan con mi mamá y con una señora que es de confianza que la ayuda un poco. También está mi esposo que es como una mamá, somos un equipo bien chévere, igual no grabo todo el día, lo hago por horas y trato de organizarme. Cuando uno tiene ganas de hacer algo, las cosas encajan.

María Grazia Gamarra cuenta que se organiza para cumplir con las grabaciones y el cuidado de sus pequeñas hijas

Estuviste viviendo en una granja fuera de Lima, tuviste que adaptarte nuevamente a vivir en la capital.

Cuando empezó la pandemia nos instalamos fuera de Lima, pero cuando quedo embarazada de mi segunda hija decidimos volver a Lima porque vivíamos en un sitio súper lejos, no había ni posta. Entonces, cuando me sale la oportunidad de grabar, mi primer miedo fue por la bebita porque la mayor está más grandecita y ella entiende. Por suerte todo encajó de la mejor manera para poder grabar y tenía muchas ganas de hacerlo.

Te sirve como un ‘calentamiento’ para tus próximos proyectos.

Exactamente, a parte es bacán volver a la tele. A veces es un poco duro el ritmo de las grabaciones, pero es parte de y es bonito también sentirte activa. Yo he estado activa, pero desde otro lado. Es bonito volver y que la gente te vea, te escriba y esté conectada con lo que haces.

¿Sientes que tu público te extrañaba?

Y yo a ellos. Extrañaba también un montón ese ritmo, la locura de grabar, que estás contra el tiempo. Me moría de ganas de que la gente me escriba y me diga ' que chévere’ o por ahí me digan que no le gusta mi personaje, pero eso también es bonito, estar en contacto con ellos.

¿Te ha cambiado la maternidad?

Siempre me ha gustado, siempre he querido ser mamá. Entonces, para mí es un proceso bonito, agotador, pero es caóticamente lindo.