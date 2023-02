María Pía Copello volvió a la pantalla chica para conducir ‘Mande quién mande’ y cuenta que también tiene su ‘calle’ como ‘La Carlota’, pues de joven se ‘metió su borrachera y se fue de boleto’, pero eso fue antes de tener una vida familiar. En esta etapa de esposa y madre revela que su esposo y ella son muy caseros, reconoce que ha sido más celosa que él, pero que hoy vive tranquila sin temer algún desliz o una ‘sacada de pies del plato’.

Pía, regresaste a la televisión cuando imaginábamos que de repente no volvías...

En realidad era básicamente, lo he explicado, por el horario de ‘Esto es guerra’. Yo me tuve que ir porque tengo a mis 3 hijos en una etapa donde están creciendo. Fueron 4 años muy intensos en ese aspecto, pero siempre me ha gustado la televisión y me dediqué a mis redes sociales que han llenado mi vida, me han dado muchas satisfacciones, pero, no sé, la tele tiene algo especial, siempre me llama, me jala, y cuando vino está propuesta, un programa a la hora del almuerzo, dije ¿por qué no? Aparte salgo de mi zona de confort y empiezo a aprender otras cosas.

TROME - María Pía Copello en entrevista (Video: Carla Chevez)

¿Y has aprendido ‘la calle’ de ‘la Carlota’?

‘La Carlota’ es la muerte, pero es muy simpática, muy creativa, tiene muchos chispazos que me hacen reír y la verdad me entretiene bastante.

¿Conoces las jergas?

Claro. Mucha gente dice que no tengo esquina, pero no es así. Imagínate, desde la época de ‘María Pía y Timoteo’ he parado con muchísima gente de barrio, popular. Mis amigos me han entrenado bastante bien. Así que no crean que no, tengo mi calle.

¿Pero en el día a día usas alguna jerga?

Sí.

A ver, sácate una…

Estoy ‘aguja’, no tengo plata o qué sé yo. Lo que pasa es que hay cosas que no conocen de mí.

Claro, en tu TikTok apareces con tu hija, pero no ven a la otra Pía que quizás sí es la del barrio, callejera, amiguera…

Claro, tengo mi calle, he vivido un montón de experiencias.

¿Alguna vez te has ido de ‘boleto’?

¿Cómo no? ¡Ay, por favor! ¿Quién no ha sido chibolo y se ha ido de boleto? Quién diga que no, está mintiendo. Claro que he vivido un montón de experiencias, pero las cosas que hago, ‘caleta’ nomás, no voy a ir a que me ampayen. Pero eso fue antes de mi vida familiar, no se vaya a malinterpretar. ¿Quién no ha hecho una palomillada, quién no se ha ido de boleto, quién no se ha metido una borrachera alguna vez?

Y en esas borracheras, alguna vez, te subiste a una barra a cantar...

Yo he sido muy extrovertida, alegrona, esa es la verdad, pero ya pasa el tiempo y uno va madurando. Siempre me gusta brindar, pero ya tampoco es que me meta tanto trago.

María Pía Copello, asegura que tiene 'calle', que de joven estuvo de 'boleto', pero que ahora tiene una vida familiar muy tranquila. (Foto: Difusión)

Aparte también están los niños...

Sí pues, mis hijos, ya llevamos una vida más familiar, siempre estamos juntos. Nosotros, tanto mi esposo como yo, adoramos estar en familia. A veces nos cuesta salir, pensamos ir a comer y decimos: Ay, no porque vamos a dejar a los chicos solos. Nos da pena, nos quedamos y estamos con ellos siempre viendo una película, algo de Netflix o la tele, o jugando algo de mesa. La pandemia también nos unió muchísimo y ahora a mis hijos les cuesta mucho separarse de nosotros y a nosotros de ellos. Los cinco paramos de arriba a abajo.

Bonita esa unión familiar...

Sí, somos bien familiares, es algo que tengo que rescatar. Pero lo bueno de todo esto es que los dos somos familiares, mi esposo (Samuel Dyer) y yo, entonces no hay esa guerra, esa lucha de que quiero salir. Es válido también, pero estar todo el tiempo negociando como que no, en este caso los dos tenemos los mismos gustos y eso hace que vivamos en armonía, hace que no haya discusiones.

¿Y tampoco que haya el temor de un desliz, una ‘sacada de pies del plato’?

No, no hay temor, yo ya le dije bien claro, que mis ojos no lo vean, porque si no chau, se acabó . Pero no, es bien tranquilo.

También está eso de que el que busca encuentra o de revisar el celular…

No, no, ese tipo de inseguridades no tenemos ni yo con él ni él conmigo. Llegar a ese punto, si ya estas desconfiando de algo, debe ser muy difícil. Yo lo he pasado en un momento, en una época de enamoramiento y es horrible, vivir con la angustia constante . A mí me gusta vivir en paz, vivir tranquila, confiando en la otra persona y que esa persona confíe en mí y listo. Las cosas tienen que caminar como deben ser.

¿Pero no hay su dosis de celos de vez en cuando?

No, pero la verdad, yo era más celosa que él. Él, cero celos. A mí me ha costado mucho acostumbrarme a eso, porque que me cele es lo normal, que me cele significa, equivocadamente, que se muere por mí, que me cele es que le importo. Eso no es así, esas son relaciones, a veces, un poco tóxicas. En mi caso no se da eso; yo he aprendido, simplemente no pienso en esas cosas, no pienso en celarlo, nada. Acá cada quien hace lo suyo, estamos siempre juntos.

¿Y nada de aumentar la familia? ¿Con los tres (Samuel, Vasco y Catalina) nomás?

No, pero yo no estoy ligada, ese es el problemita... ¡ya tengo tres!

Pero todavía estás joven…

Sí, pero ya estoy en el límite, un poquito más allá. Uno tiene una etapa para criar, yo sigo criando, porque mis hijos están pequeños, me refiero a cuando están chiquitos. Es bastante demanda de la mamá, hay papás que también ayudan. Mi esposo me ayuda, pero tiene sus cosas y compromisos que debe cumplir y es difícil. Ya estamos con tres, en diferentes etapas, siempre un hijo es una bendición, pero sería volver a empezar, ¡me muero!... Aunque ‘Cata’ (su hijita) muere por un hermanito, yo le digo: Hijita, anda con tu primito, hay uno recién nacido en la familia, cárgalo, cámbiale los pañales, pero no, por favor.

Para cerrar, ¿qué le dirías a las amas de casa que te están conociendo en el horario del mediodía para que hagan más match contigo?

Es un programa que acaba de comenzar, llevamos solo semana y media al aire, y la gente es muy exigente. También me estoy acostumbrando al formato e imagino que el público se está acostumbrando a nosotros, porque es así, es parte del proceso. Lo que queremos es que la gente se entretenga con una diversión bastante sana, llegando mucho a la familia. Me llegan muchos mensajes, lo bueno es que las amas de casa me cuentan sus cosas y estoy tratando de contestarle a todo el mundo. Tengo una historia muy linda que me enviaron desde Trujillo, donde una mamita me dijo: ‘Mi hija se va a casar, no he podido conseguir el ajuar de novia, la bata’. Bueno, ya se la compramos, porque creo que el hecho de que estemos en la tele y en redes sociales, también tenemos que ayudar a mucha gente. Siempre lo hago de manera silenciosa, pero esta vez me provocó compartirlo y lo voy a compartir en mis redes porque, la verdad, es un detalle, es una cosa chiquita, pero que a ella la ha puesto muy contenta y ya le estamos enviando a Trujillo.