Mario Irivarren rompió su silencio en redes sociales luego del mea culpa que hizo en Amor y Fuego hace unos días, en el que reconoció que tiene problemas con el control de la ira y que maltrató en algunas oportunidades a su expareja Vania Bludau.

A través de sus historias de Instagram, el chico reality compartió un reflexivo mensaje sobre el mar, espacio que le ayuda a curar sus heridas del alma y reconfortarse ante la complicada situación que vive luego de ser acusado de violento.

“El mar tiene algo mágico, algo único, algo especial, te transmite paz y tranquilidad, así como la sal ayuda a cerrar las heridas físicas, te ayuda a cerrar las heridas del alma . No importan los problemas que tengas, cuando estás en el mar te olvidas del mundo exterior, es como si todo lo que está en tierra firme no existiera”, escribió el exchico reality.

Asimismo, explicó que por su atracción por el mar empezó a practicar surf, pero es malo en el deporte. “Difícilmente logro agarrar más de un par de olas, pero no me importa, correr olas no es lo que más disfruto, es el simple hecho de estar en el mar lo que me hace olvidar todos mis problemas y durante ese tiempo soy libre ”, acotó.

MARIO IRIVARREN AGRADECE APOYO DE SUS FANS

En otra historia de Instagram, Mario Irivarren agradeció el apoyo que le brindaron sus seguidores en estos momentos difíciles. En ese sentido, dijo sentirse admirado por la cantidad de mensajes de respaldo que viene recibiendo.

“Muchas gracias por sus mensajes. Estoy gratamente sorprendido de la cantidad de mensajes cargados de amor y buena vibra que he recibido, les soy sincero, no me lo esperaba. No he podido responder todos pero sí he leído todos y cada uno, y cada mensaje me ayuda a reconfortar un poquito el alma ”, escribió.

Mario Irivarren rompe su silencio y agradece apoyo de sus fans

TE PUEDE INTERESAR

Korina encara a madre por caso de bullying y ella la cuadra EN VIVO: “¿Por qué inventas?”

María Pía llora EN VIVO y se despide de EEG: “Que difícil, es una tristeza muy grande” | VIDEO

Mayra Goñi inicia tratamiento con chip rejuvenecedor: “Te da apetito sexual, pero ya lo resolveremos”