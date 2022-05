¡ASU! Mayra Goñi dio a conocer en Instagram que se colocó el famoso ‘rejuvchip’, chip rejuvenecedor. A través de videos, la misma cantante y actriz reveló que este procedimiento incrementará su líbido.

“Así que yupiiii por fin me hice este tratamiento (…) Tiene muchas ventajas… no solo te da apetito (de comida), sino apetito sexual ¡me muero! ay dio mío, no sé cómo voy a estar… ya lo resolveremos en el camino ”, contó.

A diferencia de otras personas, Goñi no busca rejuvenecer, uno de sus objetivos principales es subir de peso, ya que, recientemente, reveló que estos meses bajó cuatro kilos, por ello sus allegados le recomendaron usar este chip.

“Fui al doctor y le expliqué lo que me pasó. Le comenté sobre el chip rejuvenecedor y me dijo que este chip tenía más ventajas: subir masa muscular y que daba mucha energía. Me nombró muchas ventajas y me quede estupefacta. Al final dije: ‘Quiero ese chip’”, detalló.

Mayra Goñi se coloca ‘rejuvchip’ y revela que da apetito sexual: “Ya lo resolveremos”

Mayra Goñi tras colocarse ‘rejuvchip’: “Tengo tanta ilusión”

Finalmente, la modelo presentó una lista de los beneficios del chip y adelantó que ya se compró sus proteínas para comenzar su proceso.

“Quiero recuperarme, estar energía. Dios mío, tengo tanta ilusión de recuperar mi peso, así que vamos por esos 10 kilos”, expresó.

